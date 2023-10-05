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قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 12:03 مساء
قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس
قبعة نابليون بونابارت معروضة في برين لالو البلجيكية، 4 مايو 2021. (أ ف ب)
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تترقب العاصمة الفرنسية باريس طرح قبعة الإمبراطور نابليون بونابارت السوداء الشهيرة التي تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي في مزاد خلال نوفمبر المقبل، وفق ما أفادت دار «أوزنا» للمزادات.

وقالت الدار، في بيان أمس الأربعاء، إن نابليون اعتمر هذه القبعة في منتصف فترة الإمبراطورية تقريبا، بحسب الكاتب البلجيكي إيف موِرمان الذي تحدّث في أحد كتبه العام 2007 عن قبعات بونابارت، حسب وكالة «فرانس برس».

قبعات نابليون
وعلى مدى نحو 15 سنة، اعتمر نابليون نحو 120 قبعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات، ويعود الرقم القياسي لعملية بيع قبعة لنابليون إلى العام 2014 حين بيعت إحداها بـ1.884 مليون يورو (1.98 مليون دولار)، في مزاد نظمته «أوزينا» في فونتينبلو قرب باريس، واشترى رجل أعمال من كوريا الجنوبية هذه القطعة التي كانت في حالة جيدة جدا وأُحضرت من المجموعة الخاصة بعائلة موناكو الأميرية.

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وفي العام 2018، بيعت قبعة قالت دار «بيك إي أسوسييه» إن نابليون كان يعتمرها خلال معركة ووترلو، لقاء 350 ألف يورو (367.87 ألف دولار) ضمنها التكاليف، في مزاد أُقيم في ليون وسط فرنسا الشرقي.

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