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عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف استرليني

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 12 نوفمبر 2023, 10:41 صباحا
عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف استرليني
السفينة تيتانك. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرض دار أميركية للمزادات نسخة من قائمة الطعام التي قدمتها سفينة «تيتانيك» نظير مبلغ قد يصل إلى 86 ألف جنيه استرليني على الأقل. وتعد تلك النسخة هي النسخة الأخيرة الناجية من غرق السفينة الشهيرة.

وتعرض النسخة المعروضة، كما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، قائمة الأطباق التي جرى تقديمها قبل أيام قليلة من غرق «تيتانيك». كما يظهر في أعلاها علم منقوش باللون الأحمر، وكذلك تظهر الأضرار التي لحقت بالنسخة جراء المياه.

وقال مدير مزادات «هنري ألدريدج آند صن»، أندرو ألدريدج: «قائمة طعام تيتانيك الأصلية لم يجر اكتشافها من قبل. نعلم مكان وجود معظمها. اكتشاف طبيعة هذا العالم أمر مثير حقا».

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قائمة طعام فاخرة
وتشمل قائمة الطعام، المؤرخة في 11 أبريل العام 1912، أي قبل ثلاثة أيام فقط من اصطدام السفينة «تيتانيك» بجبل صخري لتغرق بالكامل، مجموعة من الأطباق الفاخرة والمتنوعة المخصصة لركاب الدرجة الأولى.

ضمت القائمة خيارات متنوعة بين أسماك السلمون مع الصلصة الهولندية، ولحم الضأن مع صلصة النعناع، ولحم البقر مع كريمة الفجل، وبط مع صلصة النبيذ.

كما شملت الأطباق الجانبية الجزر الأبيض المهروس مع البطاطس المسلوقة الجديدة. في حين كانت الحلوى بودينغ فيكتوريا، أو بوردالو المشمش، أو الآيس كريم الفرنسي.

ليست هذه المرة الأولى التي يجرى فيها عرض نسخ من قوائم طعام «تيتانيك» في مزاد علني، إذ بيعت نسخة منها العام 2021 مقابل 120 ألف دولار. وفي العام 2015، بيعت نسخة من قوائم العشاء مقابل 118 ألف دولار.

قائمة طعام للسفينة تيتانك قبل عرضها بالمزاد العلني. (أرشيفية: الإنترنت)
قائمة طعام للسفينة تيتانك قبل عرضها بالمزاد العلني. (أرشيفية: الإنترنت)
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