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أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 01:16 مساء
أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات
صورة أرشيفية لحصان بري في ملبورن في 8 يونيو 2022 خلال تحرك احتجاجي على إعدام هذا النوع من الحيوانات في المتنزهات الأسترالية. (أ ف ب)
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وافقت سلطات محلية أسترالية، اليوم الجمعة، على معاودة إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات في أحد أكبر المتنزهات الوطنية، وهو إجراء يُعدّ ضروريا لحماية الحيوانات والنباتات ولكنه قد يثير الجدل أيضاً. 

ويضم متنزه كوسيوسكو الوطني في جنوب شرق أستراليا نحو 19 ألف حصان بري يطلق عليها اسم «برومبيز»، وترغب سلطات ولاية نيو ساوث ويلز في خفض هذا العدد إلى ثلاثة آلاف بحلول منتصف سنة 2027، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويلجأ مسؤولو المتنزه أصلاً إلى قتل الخيول البرية بالبنادق أو الفخاخ، أو ينقلونها إلى مكان آخر، لكن وزيرة البيئة في نيو ساوث ويلز بيني شارب أوضحت أن هذه التدابير لم تعد كافية.

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وشرحت الوزيرة إن «أنواعاً محلية على وشك الانقراض والنظام البيئي بأكمله مهدد» بسبب عدد الخيول البرية المفرط، مضيفة «علينا أن نتصرف».

يجري قتل الأحصنة باعتبارها ضارة بالمتنزه
وتعتبر السلطات أن هذه الحيوانات ضارة لأنها تزيد من تآكل التربة وتقتل النباتات عن طريق رعيها أو دهسها، كذلك تتسبب في انهيار الجحور، وتتنافس مع الحيوانات الأخرى على الغذاء والمأوى، وتجعل مصادر المياه غير صالحة.

وشددت شارب على أن «اتخاذ القرار لم يكن سهلاً، فلا أحد يرغب في قتل الخيول البرية».

الخيول البرية جزء من الهوية الوطنية لأستراليا
وسبقَ أن استُخدِمَت طريقة قتل الخيول البرية بواسطة المروحيات لمدة قصيرة عام 2000، ومكّنت من القضاء على أكثر من 600 منها في ثلاثة أيام، لكن السلطات المحلية تراجعت بعد ذلك عن هذا الأسلوب في مواجهة غضب الرأي العام، ويشدد معارضو عملية الإعدام على أن الخيول البرية جزء من الهوية الوطنية لأستراليا.

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