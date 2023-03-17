كندا تحقق في مقتل أحصنة برية ذات رمزية ثقافية

القاهرة - بوابة الوسط

تحقق الشرطة الكندية في ظروف العثور على 17 حصاناً مقتولاً من نوع خيول برية، يمثّل رمزية ثقافية لإحدى مجموعات السكان الأصليين.

وقال العريف في الدرك الملكي الكندي، جيمس غراندي، في بيان إن الحيوانات «قُتلت أخيرا» وعثر عليها على أراضٍ حكومية شمال والهاشين في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

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وأضاف «يبدو أنها تنتمي إلى قطيع من الخيول البرية يتردد على هذه المنطقة»، وفق «فرانس برس».

وأوضح البيان أن المعطيات المتوافرة «لا تتيح راهنا الجزم بالدافع لهذا العمل المؤلم»، مشيرا إلى أن «المحققين سيواصلون جمع كل الأدلة المتاحة والتدقيق فيها».

فريق الأطباء الشرعيين

وحضر فريق من الأطباء الشرعيين وطبيب بيطري ومحقق من الدرك، متخصص في الماشية، إلى المكان الذي عثر فيه على الخيول والواقع في منطقة يصعب الوصول إليها.

وكانت جيف الحيوانات متناثرة في رقعة تبلغ مساحتها كيلومترين من الغابات والتضاريس الشديدة الانحدار، حسب وسيلة الإعلام العامة «سي بي سي».

وأشارت السلطات إلى أن لهذا النوع من الخيول أهمية ثقافية لمجموعة السكان الأصليين المحليين في سكيتشسين.