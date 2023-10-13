  • Alwasat News
Atwasat

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 04:34 مساء
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
صورة وفّرتها الإدارة الفرنسية لأبحاث الآثار تحت الماء في 12 أكتوبر 2023، تُظهر صورة ثلاثية الأبعاد متعددة الحُزَم لحطام المدمرة البريطانية «كيث» التي غرقت عام 1940 أثناء عملية «دينامو» في الحرب العالمية الثانية. (أ ف ب)
alwasat radio

حدد علماء الآثار موقع المدمرة البريطانية «كيث» التي كانت ترقد في قاع قناة دانكرك منذ غرقها خلال عملية «دينامو» عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، ويعملون من سفينتهم للأبحاث على إجراء جردة لهذه القطعة التي يبلغ طولها نحو مئة متر وعرضها عشرة وتبدو عليها آثار قنابل.

وتظهر السفينة الحربية بشكل ثلاثي الأبعاد على شاشة عالم الجيوفيزياء من هيئة «هيستوريك إنغلند» الحكومية البريطانية التي تشارك في حملة نقل الحطام هذه بقيادة الإدارة الفرنسية لأبحاث الآثار تحت الماء، ويصف مشاهدة السفينة على الشاشة بأنه «أمر مؤثر»، فهذه السفن الغارقة تمثل تراثاً ثقافياً مشتركاً بين إنكلترا وفرنسا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويقيس مسبار الصدى المتعدد الحُزَم المُعلّق أسفل القارب عمق المياه، ما يتيح له إنشاء «نموذج ثلاثي الأبعاد لقاع البحر وما قد يكون موجوداً فيه من حطام سفن» أو سوى ذلك، على ما يوضح الجيوفيزيائي.

إلا أن عالمة الآثار من الإدارة الفرنسية لأبحاث الآثار تحت الماء سيسيل سوفاج المشاركة في إدارة عملية البحث التي بدأت في 25 سبتمبر، أفادت بأن هذا الحطام «سيختفي شيئا فشيئا» رغم «حجمه الكبير»، وأوضحت أن فهرسة هذا الحطام تتيح «حماية ذكرى هذه السفن والتاريخ البشري الموجود وراء حطامها».

فيلم سينمائي يؤرخ للمعركة
خلّد فيلم «دانكرك» عام 2017 عملية «دينامو» التي جرت في الفترة من مايو إلى 4 يونيو 1940، وتمثلت في محاولة إجلاء قوات الحلفاء المحاصرة من القوات الألمانية في شمال فرنسا، وتمكينها من الاتجاه إلى إنكلترا، وفي تسعة أيام، أُجلِيَ 338220 مقاتلًا (معظمهم من البريطانيين لكن بينهم أيضاً فرنسيين (123ألفاً) وبلجيكيين (16800)، في ظروف غير مسبوقة وعلى متن قوارب مختلفة، كانت بينها سفن عسكرية وأخرى مخصصة للصيد وعبّارات وزوارق قَطْر، وسوى ذلك.

ولا تتجاوز مسافة أقصر طريق بين دانكرك ودوفر 60 كيلومتراً، لكنها كانت في مرمى مدافع العدو المنصوبة في كاليه.

العثور على سفينة أسترالية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية
العثور على حطام مدمرة غرقت خلال الحرب العالمية الثانية
الترويج للسياحة في اليونان بحطام السفن

تشرح عالمة الآثار كلير ديستانك التي تشارك في إدارة العملية أن «ما بين 1000 و1500 سفينة من كل الأنواع عبرت»، غرقت 305 منها بسبب «القصف وطوربيدات العدو والألغام وكذلك الاصطدامات الناجمة عن الهلع الذي رافق العملية»، وغرق نحو خمسة آلاف جندي، وفقاً للمؤرخ باتريك أودون من دانكرك.

وعلى مدار ثلاثة أسابيع، تولت عالِمتا الآثار، بدعم من اثنين من الجيوفيزيائيين، مسح بحر الشمال لجرد هذه السفن المفقودة، وهو ما يحصل للمرة الأولى في المياه الفرنسية.

وسبق أن حُدِّدَ موقع حطام هذه السفن بواسطة غواصين متطوعين في المنطقة، ولكن كان يُفترض بعلماء الآثار تأكيد المواقع ومقارنتها بالبيانات الأرشيفية لإضفاء الطابع الرسمي على ماهية كل حطام.

ويتجه الباحثون بعد ذلك نحو سفينة شحن فرنسية يبلغ طولها نحو مئة متر جاءت عام 1940 من الجزائر لتفريغ البضائع في دانكرك، فطُلب منها إجلاء 1200 جندي، لكنها ما لبثت أن غرقت بعد قليل من مغادرتها الميناء، من جرّاء إصابتها بلغم، على ما تروي كلير ديستانك.

وتشير الباحثة على الشاشة إلى الأثر الذي أحدثه اللغم على السفينة، التي رصدت بعد مرور أكثر من 80 عاما على غرقها وتقول إن «قصة غرقها مؤثرة جداً».

27 حطاماً لسفن غرقت خلال «دينامو»
وأعلن علماء الآثار أن هذه الحملة البحثية أتاحت التعرف بشكل مؤكد على 27 حطاماً لسفن غرقت خلال عملية «دينامو»، كما جرى تحديد موقع حطام ثلاث قطع أخرى، لكن «تضررها الشديد» يستلزم «فحصها عن طريق الغوص» خلال مرحلة البحث الثانية سنة 2024، للتأكد من هويتها.

وتوضح سيسيل سوفاج أن الهدف من مثل هذه الحملة البحثية «هو تحديد مكان هذه البقايا وتكوين فكرة أفضل عنها»، ويتمثل الهدف أيضاً في «حماية هذه (الآثار) بشكل أفضل وخصوصاً في حال تنفيذ مشاريع تنموية يمكن أن تدمرها، كمزارع الرياح»، وثمة مشروع لإنشاء مزرعة رياح منذ سنوات قبالة ساحل دانكرك.

وتشير إلى أنها أيضاً فرصة لتعريف الجمهور بهذا التراث، ملاحِظَةً أن «دينامو محطة مهمة في الحرب العالمية الثانية»، لكنها معروفة بدرجة أقل بكثير في فرنسا منها في بريطانيا.

وتوضح كلير ديستانك أن حطام هذه القطع التي كانت مخفيّة تحت الماء تمثّل «305 قصص في التاريخ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط

السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مطابخ المعوزين تزدهر في البيرو الشهيرة عالميا بفن الطهو
مطابخ المعوزين تزدهر في البيرو الشهيرة عالميا بفن الطهو
الحشيش «القانوني» محور تجربة واسعة النطاق في مقاهي هولندا
الحشيش «القانوني» محور تجربة واسعة النطاق في مقاهي هولندا
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
المزيد
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية......
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية ......
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً...
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير...
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»...
المزيد