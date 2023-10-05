«غوغل» تطلق هاتفا جديدا مدعوما بالذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «غوغل» مجموعتها الجديدة من هواتف «بيكسل» الذكية، تضم هاتفا مهنيا معززا بتقنية الذكاء الصناعي التوليدي، وهي تكنولوجيا باتت تحويها معظم السلع والخدمات المتصلة التي أُطلقت هذه السنة.



ويمكن لهاتف «بيكسل 8 برو» الذي يتميز بشريحة قوية، أن ينفذ بعض وظائف الذكاء الصناعي على الجهاز نفسه، بدل معالجة البيانات من بعد عبر خوادم، وهي عملية تتطلب الكثير من النطاق الترددي، حسب وكالة « فرنس برس ».



الذكاء الصناعي

وخلال حدث تسويقي في نيويورك، قال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريك أوسترلو إن الهاتف يمثل «إنجازا كبيرا»، مضيفا «سيكون بيكسل 8 برو أول هاتف ذكي مزود بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص به للصور».



وستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة أصلا في الهاتف كتعديل الصور، لكن الهدف منها هو أن تؤدي وظائف أخرى.

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وهذه التكنولوجيا التي ابتُكرت لمساعدة البشر في إنتاجيتهم، تشهد سوقها تغييرات متسارعة منذ ابتكار الذكاء الصناعي القادر على إنتاج مختلف أنواع المحتوى «نصوص وصور وأصوات» استنادا إلى طلب بسيط بإحدى اللغات الدولية شائعة.