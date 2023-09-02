اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت كولومبيا المصممة الشهيرة «نانسي غونزاليس» إلى الولايات المتحدة، للاشتباه في قيامها بتصدير سلع جلدية مصنوعة من جلود حيوانات محمية، على ما أعلنت الشرطة الكولومبية.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو لم تحدد موعد تصويره يظهر «غونزاليس» وهي تستقل الطائرة مع شريكها «دييغو موريسيو رودريغيس».

ويُشتبه في أنهما أرسلا إلى الولايات المتحدة حقائب يد ومحافظ مصنوعة من جلود الحيوانات، بعضها أنواع محمية ومهددة بالانقراض، وفق ما أعلن قائد الشرطة الجنرال «خوسيه لويس راميريس» بحسب «فرانس برس».

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تهمة التآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية

وقُبض على مصممة حقائب اليد والمحافظ المصنوعة من جلد الثعبان أو التمساح، والتي تباع منتجاتها الفاخرة في متاجر في باريس، ونيويورك، وموسكو، وميلانو، وسيول، وتورنتو، وتايوان، في يوليو 2022 في مدينة كالي في جنوب كولومبيا أثناء تفتيش منزلها.

وبحسب قائد الشرطة، فإن كليهما يُحاكَم في محكمة بالمنطقة الجنوبية لفلوريدا بتهمة التآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية في انتهاك للقانون وتهريب للبضائع.

وتنص لائحة الاتهام التي أصدرتها المحاكم الأميركية، على أن «نانسي غونزاليس» دفعت تذاكر طائرة لأشخاص عدة إلى نيويورك، وميامي، ونيوجيرسي حتى يتمكنوا من نقل المنتجات إلى الولايات المتحدة في أمتعتهم الشخصية.

ثم عُثر على الإكسسوارات في صالة عرض المصممة في نيويورك.

وأثناء اعتقالها، أشار المدعون الكولومبيون إلى أن «نانسي غونزاليس»، 78 عامًا، يُشتبه في أنها قامت على رأس هذه الشبكة بتنظيم إرسال ما لا يقل عن 200 مادة مصنوعة من جلد الثعبان والتماسيح إلى الولايات المتحدة بين فبراير 2016 وأبريل 2019، وهي جلود تم الحصول عليها بشكل قانوني في كولومبيا.

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الحصول على تصدير مسبق

لكن هذا النوع من الاستيراد يجب أن يحصل على ترخيص بما يتماشى مع اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، والتي تضمن أن هذه التجارة لا تعرّض بقاء هذه الأنواع للخطر.

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وتباع حقائب «نانسي غونزاليس»، التي توزّع في متاجر هارودز في لندن وبيرغدورف غودمان في نيويورك، بما يصل إلى 4200 دولار. وارتدت سلمى حايك، وبريتني سبيرز، وفيكتوريا بيكهام إكسسوارات من العلامة التجارية، بحسب ما ذكرت مواقع متخصصة في الموضة.