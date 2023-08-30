  • Alwasat News
Atwasat

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأربعاء 30 أغسطس 2023, 12:11 مساء
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
مجموعة من القردة في بومباي في الهند بتاريخ 21 يونيو 2021 ( ا ف ب)
alwasat radio

نُشر نحو 30 من «الرجال القرود» في نيودلهي بهدف إخافة قرود المكاك الريسوسي التي تكثر في المدينة ومنعها من التسبب بأية إرباكات خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية في مطلع سبتمبر المقبل، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.
الريسوسي غزت العاصمة الهندية

لا يمكننا طرد القرود من بيئتها الطبيعية
واستعان المجلس البلدي في نيودلهي بما بين 30 و40 من «الرجال القرود» لتقليد صرخات قرود اللانغور، الغريم الطبيعي لقرود المكاك الريسوسي التي غزت العاصمة الهندية، حيث تُعقد قمة مجموعة العشرين في 9 و10 سبتمبر المقبل.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي ساتيش أوبادهياي لوكالة فرانس برس الأربعاء «لا يمكننا طرد القرود من بيئتها الطبيعية. لذلك نشرنا فريقًا من 30 إلى 40 رجلًا مدربًا لإخافة قرود المكاك وإبعادها».

الأماكن التي شوهدت فيها القرود
وأضاف: «سيتمركز رجل قرد في كل واحد من الفنادق التي يقيم فيها المندوبون (المشاركون في القمة)، وكذلك في الأماكن التي شوهدت فيها القرود». وناشدت البلدية إدارة الغابات وضع خطة عمل تحسبًا لإمكان مهاجمة القرود مواكب سيارات الزعماء الأجانب خلال القمة، أو التهامها الأزهار المستخدمة للزينة. كذلك نُشرت في شوارع العاصمة مجسّمات لقرود اللانغور بحجمها الطبيعي لتخويف قرود المكاك.

-شاهد.. المركبة الهندية تهبط بنجاح على القمر

ودرجت العادة طويلًا على تنفيذ رجال دوريات في شوارع نيودلهي برفقة قرود لانغور مدرّبة، لكن صُرف النظر عن اعتماد هذه الطريقة بعد قرار قضائي اعتبر أن إبقاء هذه القرود في الأسر ينطوي على وحشية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين ...
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تُعلِّم الشيوعية والمثيلة».. خلاف بين الرئيس المكسيكي ومعارضيه حول الكتب المدرسية
«تُعلِّم الشيوعية والمثيلة».. خلاف بين الرئيس المكسيكي ومعارضيه ...
اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب
اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب
كارثة بيئية تهدد نهر واي بالمملكة المتحدة
كارثة بيئية تهدد نهر واي بالمملكة المتحدة
فرنسية في الولايات المتحدة تصنع غيتارات من فطر «الميسيليوم»
فرنسية في الولايات المتحدة تصنع غيتارات من فطر «الميسيليوم»
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو...
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح......
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك ......
ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً مرتبطاً بمجتمع «المثليين»
ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً ......
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب...
المزيد
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي...
فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)
فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)...
الماليزيون يودعون صغيرتي باندا قبل إعادتهما إلى الصين
الماليزيون يودعون صغيرتي باندا قبل إعادتهما إلى الصين...
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة ......
فرنسية في الولايات المتحدة تصنع غيتارات من فطر «الميسيليوم»
فرنسية في الولايات المتحدة تصنع غيتارات من فطر «الميسيليوم»...
المزيد