«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

نُشر نحو 30 من «الرجال القرود» في نيودلهي بهدف إخافة قرود المكاك الريسوسي التي تكثر في المدينة ومنعها من التسبب بأية إرباكات خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية في مطلع سبتمبر المقبل، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

الريسوسي غزت العاصمة الهندية

لا يمكننا طرد القرود من بيئتها الطبيعية

واستعان المجلس البلدي في نيودلهي بما بين 30 و40 من «الرجال القرود» لتقليد صرخات قرود اللانغور، الغريم الطبيعي لقرود المكاك الريسوسي التي غزت العاصمة الهندية، حيث تُعقد قمة مجموعة العشرين في 9 و10 سبتمبر المقبل.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي ساتيش أوبادهياي لوكالة فرانس برس الأربعاء «لا يمكننا طرد القرود من بيئتها الطبيعية. لذلك نشرنا فريقًا من 30 إلى 40 رجلًا مدربًا لإخافة قرود المكاك وإبعادها».

الأماكن التي شوهدت فيها القرود

وأضاف: «سيتمركز رجل قرد في كل واحد من الفنادق التي يقيم فيها المندوبون (المشاركون في القمة)، وكذلك في الأماكن التي شوهدت فيها القرود». وناشدت البلدية إدارة الغابات وضع خطة عمل تحسبًا لإمكان مهاجمة القرود مواكب سيارات الزعماء الأجانب خلال القمة، أو التهامها الأزهار المستخدمة للزينة. كذلك نُشرت في شوارع العاصمة مجسّمات لقرود اللانغور بحجمها الطبيعي لتخويف قرود المكاك.

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ودرجت العادة طويلًا على تنفيذ رجال دوريات في شوارع نيودلهي برفقة قرود لانغور مدرّبة، لكن صُرف النظر عن اعتماد هذه الطريقة بعد قرار قضائي اعتبر أن إبقاء هذه القرود في الأسر ينطوي على وحشية.