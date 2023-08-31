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«القمر الأزرق العملاق» يظهر للمرة الأخيرة قبل العام 2037

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 09:17 صباحا
«القمر الأزرق العملاق» يظهر للمرة الأخيرة قبل العام 2037
القمر الأزرق العملاق كما بدا في سماء دبي، 30أغسطس 2023 (أ ف ب)
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تأمل هواة الظواهر الفلكية ليل الأربعاء إلى الخميس ظهور «القمر الأزرق العملاق» للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، وهي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة.

وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرُك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض ووجوده على بعد نحو 363000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليلجي الأقرب إلى الأرض، مما يجعله تاليا يبدو أكبر بنسبة 14%، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وبالتزامن، يؤدي تقابلُ القمر تماما مع الشمس فجر الخميس (01:36 بتوقيت غرينتش) إلى ظهور «القمر الأزرق العملاق»، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» التي نظمت بثا مباشرا للظاهرة على موقع «يوتيوب» خلال الليل.

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القمر الأزرق
ويشير مصطلح «القمر الأزرق» إلى اكتمال القمر للمرة الثانية خلال شهر واحد، وهي ظاهرة تحدث في المتوسط كل عامين ونصف عام. لكنّ «القمر الأزرق العملاق» لا يظهر إلا كل عشر سنوات أو عشرين سنة، وفق ما شرحت «ناسا»، موضحة أن ظهوره الأخير يعود إلى ديسمبر 2009، والتالي سيكون في مارس 2037.

وخلال هذه الظاهرة، لا يكون النجم أزرق اللون فعليا، بل أُخذت عبارة Blue Moon (القمر الأزرق) من عبارة بالإنجليزية هي once in a blue moon (مرة واحدة في قمر أزرق) تعني وضعا نادر الحدوث.

وإذا كان «القمر الأزرق العملاق» للعام 2023 أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين، فإن قوة جاذبيته المرتبطة بقربه من الأرض، تتسبب في ارتفاع المد والجزر، مما قد يؤدي أحيانا إلى حدوث فيضانات على بعض السواحل.

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