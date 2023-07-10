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وفاة بريطاني وإيطالي سقطا من فوق قمة جبال الألب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 01:14 مساء
وفاة بريطاني وإيطالي سقطا من فوق قمة جبال الألب
جانب من جبل مون بلان، 5 فبراير 2016. (أرشيفية: أ ف ب)
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توفي بريطاني وإيطالي أمس الأحد إثر سقوطهما خلال التنزه في جبال الألب الفرنسية، على ما أعلنت فرق الإغاثة اليوم الاثنين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت فرقة الشرطة المتخصصة في عمليات الإنقاذ في أعالي الجبال في منطقة شاموني جنوب شرق فرنسا، إن المتنزه البريطاني البالغ حوالي 50 عاما توفي خلال نزهة عند سفح جبل مون بلان.

«عش النسر» في الألب
وكان البريطاني يتنقل على مسار متعرج قريب من مجلدة بيوناسيه، إحدى أصغر المجلدات في الجزء الفرنسي من جبل مون بلان، في موقع يسمى نيداغل («عش النسر»). وقد تعرض لحادثة سقوط لما يقرب من 50 مترا، ما تسبب بوفاته، وفق هيئات الإغاثة.

إلى ذلك، كان إيطالي في سن 67 عاما يتنزه مع زوجته على علو يقرب من ثلاثة آلاف متر، عند موقع يسمى كول دو لو فوق بحيرة مون سينيس، عندما تعرض لحادثة سقوط لما يقرب من 150 مترا، وفق ما أعلنت هيئة الإغاثة «ألب ألبرفيل». وقد اتصلت زوجته بفرق الإنقاذ التي أعلنت وفاته.

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