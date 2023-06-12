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كوريا الجنوبية توقف بريطانيًا إثر تسلقه أعلى ناطحة سحاب بيديه المجردتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 08:29 مساء
كوريا الجنوبية توقف بريطانيًا إثر تسلقه أعلى ناطحة سحاب بيديه المجردتين
ريطاني تم توقيفه خلال تسلق أعلى ناطحة سحاب في كوريا الجنوبية. (أ ف ب)
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أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، توقيف بريطاني تسلق أعلى ناطحة سحاب في البلاد من دون إذن، وبلا أي معدات أمان.

وكان الرجل البريطاني الجنسية بحسب الشرطة، قد بدأ فجر الإثنين في صعود 123 طبقة من برج «لوت وورلد» جنوب العاصمة سيول. بعد أن رصده موظفو البرج، أُجبر على التخلي عن مشروعه بعد وصوله إلى الطبقة 73، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤول في الشرطة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس «اضطر موظفو البرج إلى الصعود بواسطة سلة محمولة لإقناعه بالتوقف بينما كان لا يزال عند الطبقة السبعين من المبنى». وأضاف «استسلم أخيرًا وأوقفناه على الفور بتهمة إعاقة ممارسة نشاط رسمي». وأشار إلى أن الموقوف البريطاني «يخضع حاليًا للاستجواب في مركز شرطة منطقة سونغبا في سيول».

برج لوت وورلد
برج لوت وورلد، الذي يبلغ ارتفاعه 555 مترًا، هو خامس أطول ناطحة سحاب في العالم. وكان آلان روبير، الملقب بـ«الرجل العنكبوت الفرنسي»، قد تسلق بدوره هذا البرج دون إذن. وقد وصل إلى الطبقة 75 قبل القبض عليه وسجنه في 2018.

وعرّفت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة «تشوسون إلبو»، عن المتسلق في هذه المحاولة الجديدة بأنه جورج كينغ تومسون. في عام 2021، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن تومسون سُجن لمحاولته تسلق «شارد»، وهي ناطحة سحاب مكونة من 72 طبقةً في لندن.

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