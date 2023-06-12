دراسة: ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة مقبول

القاهرة - بوابة الوسط

يرى أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا أن العنف ضد المرأة مقبول، على ما أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان الأحد بأنها صادمة.

وقال 33% من الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية التي تنشرها مجموعة «فونكه» الإعلامية إنهم يقبلون فكرة أن تنزلق أيديهم أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم بحسب «فرانس برس».

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وأقر 34% بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

نتائج صادمة

واعتبر «كارستن كاسنر» من مجموعة «فدرال فوروم مِن» الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج صادمة وقال في تصريح لمجموعة «فونكه» إن ثمة مشكلة في تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة، مشددا على ضرورة أن يتغير ذلك بصورة عاجلة.

115 ألف امرأة تعرضت للعنف المنزلي العام 2021

أجري الاستطلاع عبر الإنترنت لحساب منظمة «بلان إنترنشونال جيرماني» لمساعدة الأطفال من 9 إلى 21 مارس الماضي، وشمل ألف رجل وألف امرأة من كل أنحاء ألمانيا، تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.

وتعرضت أكثر من 115 ألف امرأة للعنف المنزلي العام 2021، وفقا لبيانات الشرطة الفدرالية الألمانية وقُتلت أكثر من 300 امرأة على أيدي شركاء حياتهن الحاليين أو السابقين العام 2021.

وقال وزير العدل الألماني «ماركو بوشمان» العام الماضي إنه سيدفع من أجل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على العنف ضد المرأة.

وشدد يومها على ضرورة أن تتسم عقوبات العنف القائم على النوع الاجتماعي بالصرامة اللازمة.