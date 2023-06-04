  • Alwasat News
Atwasat

عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض من محطة تيانغونغ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 09:08 صباحا
عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض من محطة تيانغونغ
رائد الفضاء الصيني فاي جونلونغ بعد عودته إلى الأرض بمنغوليا الداخلية في الصين، 4 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيون بسلام إلى الأرض بعدما أنجزوا مهمة فضائية في محطة الفضاء الصينية، وُصفت بـ«الناجحة»، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، وفق وكالة «فرانس برس». 

وهبطت الكبسولة النحاسية للمركبة الفضائية «شنجو-15» في شمال البلاد، وتحديدًا في منغوليا الداخلية، وفق وكالة «شينخوا» للأنباء. وأكدت الوكالة أن فاي جونلونغ ودنغ تشينغمينغ وتشانغ لو خرجوا من الكبسولة «وهم بصحة جيدة»، مشيرة إلى أن المهمة حققت «نجاحًا تامًا». وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية أطباء، يرتدون لباسًا أبيض، وهم يلفّون رواد الفضاء ببطانيات زرقاء.

رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030
أمضى رواد الفضاء الثلاثة ستة أشهر في محطة الفضاء «تيانغونغ»، وأنجزوا مهمات، بينها المشي في الفضاء، وتجارب مختلفة. وكانت الصين قد أرسلت، خلال الأسبوع الفائت باتجاه «تيانغونغ»، ثلاثة رواد فضاء، من بينهم مدني للمرة الأولى في تاريخها، ضمن مهمة «شنجو-16». 

- انطلقت الرحلة.. الصين ترسل أول رائد مدني في تاريخها إلى الفضاء
- دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
- غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي، لمواكبة التطور الذي تحققه الولايات المتحدة وروسيا في هذا المجال، وتعتزم إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2030، وبناء قاعدة عليه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في ...
الزراعة الدائمة تمد جذورها في تونس المهددة بتغير المناخ
الزراعة الدائمة تمد جذورها في تونس المهددة بتغير المناخ
العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة «نفيديا»
العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة ...
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من الملوّثات
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من ...
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين الفيزياء
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ......
الذكاء الصناعي يحيل «الكلمات المفتاحية» إلى التقاعد المريح
الذكاء الصناعي يحيل «الكلمات المفتاحية» إلى التقاعد المريح...
الذكاء الصناعي يؤرق العاملين في مجال السرد الصوتي
الذكاء الصناعي يؤرق العاملين في مجال السرد الصوتي...
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في......
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في......
المزيد
عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض من محطة تيانغونغ
عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض من محطة تيانغونغ...
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة...
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة ......
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين الفيزياء
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين ......
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من الملوّثات
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من ......
المزيد