أكبر مسابقة إملاء في العالم في جادة الشانزليزيه الباريسية

القاهرة - بوابة الوسط

تتحول جادة الشانزليزيه في باريس يوم الأحد 4 يونيو، فصلا دراسيا تُجرى فيها مسابقة عملاقة في الإملاء، على ما أعلن منظمو هذا النشاط الأربعاء.

وأوضحت جمعية لجنة الشانزليزيه التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها أن هذا الشريان الباريسي الحيوي سيكون بعد ظهر الأحد 4 يونيو، بمبادرة منها، «مسرحا للحظة فريدة في تاريخه وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم».

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فصل دراسي فعلي

وسيقام على مساحة 6600 متر مربع بين محطة «جورج الخامس» لقطارات الأنفاق (المترو) وساحة ليتوال ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد وطاولات، ومنصة ولوح أسود (هو عبارة في الواقع عن شاشة عملاقة).

وأُنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني لبلدية باريس لتمكين الراغبين في المشاركة من تسجيل أسمائهم، وهو متاح لجميع عاشقي اللغة الفرنسية ممن يتجاوزون العاشرة، على أن يُختار نحو 1700 منهم بواسطة سحب قرعة.