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الموت يغيب مؤسس فنادق «أكور» عن 91 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 03:46 مساء
الموت يغيب مؤسس فنادق «أكور» عن 91 عاما
الشريك المؤسس لمجموعة «أكور» العملاقة في قطاع الفنادق، الفرنسي جيرار بيليسون، في الأول من يوليو 1993 (أ ف ب)
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أعلنت عائلة الفرنسي جيرار بيليسون، وفاة الشريك المؤسس لمجموعة «أكور» العملاقة في قطاع الفنادق، عن 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وذكرت العائلة بأن بيليسون، و«بعد تخرجه من المدرسة المركزية في باريس ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» في الولايات المتحدة، شارك في تأسيس مجموعة «أكور»، «وهي من الجهات الرائدة في قطاع الفنادق على مستوى العالم»، مع شريكه بول دوبرول، كما شارك بتأسيس معهد بول بوكوز مع الشيف الشهير الذي سمي الموقع باسمه، وفق «فرانس برس».

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وقالت مجموعة «أكور » في بيان إنها وأعضاء فرق عملها «سيكرمونه على جدار افتراضي يجمع عبارات التعاطف من جميع أنحاء العالم». وكان بيليسون ترك إدارة «أكور» العام 1997 ليصبح «رئيسا مشاركا» لمجلس الإشراف، إلى جانب بول دوبرول.

مجموعة «أكور»
وأشاد سيباستيان بازان، الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة «أكور»، بجيرار بيليسون ووصفه بأنه «نموذج في ريادة الأعمال » أعاد مع بول دوبرول «ابتكار قواعد قطاع الفنادق لمنحه مسارا جديدا في التأثير الدولي».

وتُصنف «أكور » سادس كبرى مجموعات الفنادق في العالم حاليا، وتضم 5400 مؤسسة في إطار العلامات التجارية «نوفوتيل»، و«إيبيس»، و«سوفيتيل »، و«ميركور»، و«بولمان » في 110 دول.

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