  • Alwasat News
Atwasat

الموت يغيب مصمم برج «ووكي توكي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 01:01 مساء
الموت يغيب مصمم برج «ووكي توكي»
المهندس المعماري رفاييل فينيولي في أوروغواي عام 2009 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت عائلة المهندس المعماري المتحدر من أوروغوا، والمقيم في نيويورك رفاييل فينيولي، الجمعة، وفاة الرجل الذي تولّى تصميم ناطحات سحاب حديثة شهيرة، أبرزها برج «ووكي توكي» في لندن.

وكتب ابنه رومان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، التي أسسها فينيولي وتتخذ من نيويورك مقرا «باسم عائلتي وزملائي وعدد كبير من شركائنا في العالم، أعلن ببالغ الأسى وفاة والدي (...) بصورة مفاجئة الخميس في الثاني من مارس، عن عمر يناهز الـ78 عاما».

- وفاة المهندس المعماري الهندي بالكريشنا دوشي

وتولّى المهندس المعماري الشهير الذي كانت بعض أعماله تثير الجدل، تصميم أكثر من 600 مبنى في مختلف أنحاء العالم، منها فنادق وقاعات وملاعب ومطارات، وفق «فرانس برس».

وفينيولي مولود في عاصمة أوروغواي مونتيفيديو العام 1944. وأشاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الذي صمّم فينيولي أكاديميته «سيتي فوتبول أكاديمي»، بالمهندس المعماري في تغريدة عبر «تويتر».

 مشاريع مثيرة للجدل
إلا أنّ بعضا من مشاريع فينيولي كانت تثير الجدل، كمبنى سكني فاخر في مانهاتن يبلغ ارتفاعه 426 مترا ومؤلف من 85 طابقا، إذ يلاحق سكانه فينيولي قضائيا بسبب الضجيج والاهتزاز الذي يُسجَّل داخل الشقق.

وفي لندن، تناولت وسائل الإعلام ناطحة السحاب «ووكي توكي» العام 2013، لأنّ انعكاس أشعة الشمس على واجهتها الزجاجية، ألحق أضرارا بسيارة من نوع «جاغوار» كانت متوقفة في الأسفل.

وقال ابنه إنّ «رفاييل فينيولي ترك إرثا غنيا من التصاميم المميزة جُسّدت في مبانٍ من بين الأشهر في العالم»، مشيرا إلى مركز منتدى طوكيو الدولي ومتحف كليفلاند للفنون.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 خطوات لتنظيف قماش «الأريكة»
4 خطوات لتنظيف قماش «الأريكة»
كيفية تنسيق اللون الرمادي في الديكور
كيفية تنسيق اللون الرمادي في الديكور
الخل وبيكربونات الصوديوم لتنظيف مرتبة السرير
الخل وبيكربونات الصوديوم لتنظيف مرتبة السرير
إكسسوارات يجب ألا تغيب عن غرفة نومك (صور)
إكسسوارات يجب ألا تغيب عن غرفة نومك (صور)
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التيرازو» تشعل الحنين إلى الماضي في المنازل الحديثة
«التيرازو» تشعل الحنين إلى الماضي في المنازل الحديثة...
الموت يغيب مصمم برج «ووكي توكي»
الموت يغيب مصمم برج «ووكي توكي»...
المزيد
الموت يغيب مصمم برج «ووكي توكي»
الموت يغيب مصمم برج «ووكي توكي»...
«التيرازو» تشعل الحنين إلى الماضي في المنازل الحديثة
«التيرازو» تشعل الحنين إلى الماضي في المنازل الحديثة...
نصائح الديكور لحل مشكلة المدخل الضيق
نصائح الديكور لحل مشكلة المدخل الضيق...
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط...
إكسسوارات يجب ألا تغيب عن غرفة نومك (صور)
إكسسوارات يجب ألا تغيب عن غرفة نومك (صور)...
المزيد