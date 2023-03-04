الموت يغيب مصمم برج «ووكي توكي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عائلة المهندس المعماري المتحدر من أوروغوا، والمقيم في نيويورك رفاييل فينيولي، الجمعة، وفاة الرجل الذي تولّى تصميم ناطحات سحاب حديثة شهيرة، أبرزها برج «ووكي توكي» في لندن.

وكتب ابنه رومان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، التي أسسها فينيولي وتتخذ من نيويورك مقرا «باسم عائلتي وزملائي وعدد كبير من شركائنا في العالم، أعلن ببالغ الأسى وفاة والدي (...) بصورة مفاجئة الخميس في الثاني من مارس، عن عمر يناهز الـ78 عاما».

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وتولّى المهندس المعماري الشهير الذي كانت بعض أعماله تثير الجدل، تصميم أكثر من 600 مبنى في مختلف أنحاء العالم، منها فنادق وقاعات وملاعب ومطارات، وفق «فرانس برس».

وفينيولي مولود في عاصمة أوروغواي مونتيفيديو العام 1944. وأشاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الذي صمّم فينيولي أكاديميته «سيتي فوتبول أكاديمي»، بالمهندس المعماري في تغريدة عبر «تويتر».

مشاريع مثيرة للجدل

إلا أنّ بعضا من مشاريع فينيولي كانت تثير الجدل، كمبنى سكني فاخر في مانهاتن يبلغ ارتفاعه 426 مترا ومؤلف من 85 طابقا، إذ يلاحق سكانه فينيولي قضائيا بسبب الضجيج والاهتزاز الذي يُسجَّل داخل الشقق.

وفي لندن، تناولت وسائل الإعلام ناطحة السحاب «ووكي توكي» العام 2013، لأنّ انعكاس أشعة الشمس على واجهتها الزجاجية، ألحق أضرارا بسيارة من نوع «جاغوار» كانت متوقفة في الأسفل.

وقال ابنه إنّ «رفاييل فينيولي ترك إرثا غنيا من التصاميم المميزة جُسّدت في مبانٍ من بين الأشهر في العالم»، مشيرا إلى مركز منتدى طوكيو الدولي ومتحف كليفلاند للفنون.