مباركة في القدس لزيت الميرون المخصص لتتويج الملك تشارلز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

أعطيت المباركة في القدس للميرون المقدس الذي سيُستخدم كزيت مسحة لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث خلال الاحتفال بتتويجه في مايو المقبل، على ما أعلن قصر باكنغهام.

وأوضح القصر في بيان، أن بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، ورئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية في القدس حسام نعوم باركا الميرون المقدس، الجمعة، في «شعائر خاصة» أقيمت في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة بالقدس، وهو الموقع الذي يؤمن المسيحيون بأن المسيح صُلب وقُبر فيه وشهد قيامته، وفق «فرانس برس».

وسيُمسح تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا بهذا الزيت خلال تتويجهما في كنيسة وستمنستر بلندن يوم 6 مايو.

وأُنتج هذا الزيت من زيتون قُطِف من بستانَي دير الصعود وكنيسة القديسة مريم المجدلية على جبل الزيتون في القدس. ودفنت جدة تشارلز أميرة اليونان أليس في بستان دير مريم المجدلية.

وعُصر الزيتون قرب مكان مولد المسيح في مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

- كاميلا ستضع تاج الملكة ماري خلال حفلة تتويجها

- هيئة البريد البريطانية تكشف أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث

وعُطِّر الميرون المقدس بالزيوت الأساسية من زيوت السمسم والورد والياسمين والقرفة وزهر البرتقال. وأوضح قصر باكنغهام أنه الزيت نفسه الذي استخدم لمباركة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية العام 1953، ويتألف من مركبات «تُستخدم منذ مئات السنين».

وقال رئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الأنغليكانية جاستن ويلبي إن هذا الزيت «يعكس ارتباط جذور العائلة الملكية بالأرض المقدسة». وأضاف رئيس الأساقفة الذي يتولى مراسم التتويج «منذ عصور الملوك القدماء، كان الملوك يتباركون بالزيت من هذا المكان المقدس».