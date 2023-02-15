كاميلا ستضع تاج الملكة ماري خلال حفلة تتويجها

القاهرة - بوابة الوسط

ستضع الملكة كاميلا تاج الملكة ماري، جدة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال حفلة تتويجها وزوجها الملك الجديد تشارلز الثالث في السادس من مايو، على ما أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء.

وأوضح القصر في بيان أن التاج «سُحب» من برج لندن حيث كان معروضا لإجراء «تعديلات عليه قبل» حفل التتويج، وفق «فرانس برس».

وأضاف القصر «ستكون هذه المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يُعتمد فيها تاج موجود أساسا، خلال حفلة تتويج ملك أو ملكة كونسورت»، موضحا أن هذه الخطوة تندرج تحت هدفي «الاستدامة والفعالية».

صُنع هذا التاج لترتديه الملكة ماري، زوجة الملك جورج الخامس، خلال حفلة تتويجها العام 1911.

ولفت القصر إلى أن التعديلات «البسيطة» التي سيخضع لها التاج ستعكس «الأسلوب الخاص بكاميلا» المُصابة حاليا بفيروس «كورونا»، وستكون بمثابة «خطوة تكريمية» للراحلة إليزابيث الثانية.

الشعار الرسمي

أما تشارلز الثالث فسيُتوج بتاج القديس إدوارد، وهو قطعة بارزة من مجوهرات العائلة المالكة البريطانية. وجرى تصنيع هذا التاج الذي يتم ارتداؤه في حفلات تتويج الملوك فقط، لحدث تتويج تشارلز الثاني العام 1661، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصّع بأحجار شبه كريمة، ويزن أكثر من كيلوغرامين.

وبعدما جرى تحضير هذه القطعة لحفلة التتويج المرتقبة في مايو، أُعيد عرضها للعامّة.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر على حفل تتويج تشارلز الثالث، تتسارع الاستعدادات للحدث المرتقب في قصر ويستمنستر في السادس من مايو، والذي سيمتد على ثلاثة أيام من الاحتفالات.

وكشف الموقع الإلكتروني الذي أُنشئ خصيصا للحدث، الجمعة، الشعار الرسمي لحفلة التتويج الذي يجسد حب الملك للطبيعة من خلال إظهار الزهور الرمزية لمقاطعات المملكة المتحدة الأربع (إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز) باللونين الأزرق والأحمر.