  • Alwasat News
Atwasat

مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 02:27 مساء
مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات
شخص جالس داخل مقصورة تُستخدم كنقطة للاستعلامات المرتبطة بالتوظيف بعدما كانت في السابق مركزا لإجراء اختبارات «كوفيد» في شنشي الصينية في 13 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

باتت مراكز الحجر الصحي والمستشفيات مسبقة الصنع ومراكز إجراء اختبارات (كورونا) «غير ضرورية»، منذ نهاية العمل بسياسة «صفر كوفيد» في الصين، فتحول بعضها إلى «كيانات» جديدة.

وبين ليلة وضحاها، وجدت المدن نفسها مضطرة للتعامل مع عشرات الآلاف من هذه البنى التحتية الموقتة، وبذلك جرى تحويل بعضها إلى صيدليات صغيرة أو ملاجئ مضادة للبرد أو أكشاك للمعلومات أو حتى مكتبات.

- الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» خلال 5 أسابيع

منذ ديسمبر، لم تعد الصين تفرض اختبارات «بي سي آر» للدخول إلى الأماكن العامة أو السفر داخل البلاد. وبالتالي انتفت الحاجة إلى الحجرات المعدنية أو البلاستيكية التي كانت موجودة في كل مكان سابقا، والتي كانت تستوعب الأفراد المسؤولين عن أخذ العينات لهذه المسحات، حسب «فرانس برس».

وتقول شو، عاملة صيانة ترتدي سترة برتقالية، لوكالة «فرانس برس» خلال تنظيف ضفاف نهر في مدينة سوتشو البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة قرب شنغهاي (شرق): «لقد أحضر لنا مديرونا واحدة إلى هنا».

وتضيف «بعد العمل، نستخدمها لوضع قفازاتنا وأدواتنا فيها. وعندما تمطر، نأتي للاحتماء فيها»، أمام المنشأة التي تتسع أيضا للكراسي والمقاعد والطاولات وطفايات الحريق.

أمام محطة القطارات، بات شرطيون يأتون لتناول الغداء في حجرة اختبارات سابقة تم تحويلها إلى مكان للراحة.

من مقصورة إلى كشك
ليس بعيدا من هناك، حولت مقصورة باللون الأزرق السماوي إلى كشك معلومات للباحثين عن عمل. وفي الداخل، ملصق أزرق قديم عليه عبارة «اختبار بي سي آر».

وتوضح بلدية سوتشو لوكالة «فرانس برس»: «بدلا من ترك هذه المقصورات فارغة، نحاول الاستفادة منها مرة أخرى» تبعا لـ«احتياجات اللحظة والمكان»، حسب «فرانس برس». 

تحويل بعض هذه المقصورات إلى مكتبات صغيرة يمكن للسكان تبادل الكتب فيها.

خلال الموجة الوبائية في ديسمبر ويناير، جرى تحويل البعض الآخر من المقصورات إلى مراكز للاستشارة الطبية وتوزيع الأدوية المضادة للحمى.

هذا النوع من تحويل الاستخدامات شائع في الصين التي تسعى سلطاتها إلى تقليل الضغط على المستشفيات التي يتوافد عليها مرضى «كوفيد».

اختبارات «بي سي آر» 
وكلّف إجراء اختبارات «بي سي آر» في البلاد (باستثناء مراكز الحجر الصحي) نحو 200 مليار يوان (29 مليار دولار)، حسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن شركة «غولدمان ساكس» الأميركية، وهو رقم يعادل إجمالي الناتج المحلي لجمهورية قبرص.

في مواجهة الحذر المستمر من الرأي العام تجاه استخدام المال العام، يبدو أن السلطات تدفع حاليا نحو مسار يقوم على تحويل الاستخدامات بدلا من التدمير.

في جينان، عاصمة مقاطعة شاندونغ (شرق)، أصبحت المقصورات «كبائن حرارية»، يمكن للمارة وعمال التوصيل الاحتماء فيها من البرد وإعادة شحن هواتفهم والاستفادة من الماء الساخن المجاني.

وجرى تحويل البعض الآخر من المقصورات القديمة إلى نقاط خدمة لفرق الإسعاف أو محطات لفرز النفايات.

لا يزال الكثير من أكشاك اختبارات «بي سي آر» السابقة غير مستخدمة، خصوصا في العاصمة بكين أو في مدينة هانغتشو الكبيرة شرق البلاد، حيث تُركت مهجورة في الشوارع أو مخزنة في انتظار مصيرها.

حتى إن البعض يحاول بيع هذه المقصورات على الإنترنت.

تطبيق شيانيو الصيني
عبر تطبيق شيانيو الصيني الرئيسي لبيع المنتجات المستعملة، تُعرض المقصورة الواحدة بسعر يتراوح بين 100 و8000 يوان (15 دولارا) اعتمادا على تطورها. وقال بائع إن «المقصورة الموجودة لدينا مصدرها شركة استغنت عنها».

يُعدّ وضع مراكز الحجر الصحي السابقة والمستشفيات الموقتة، حيث كان يوضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد»، أكثر تعقيدا، لأن هذه المرافق أكبر بكثير. وبالتالي يظل عدد معين منها غير مستخدم في الوقت الحالي، حسب «فرانس برس».

ولكن في كل مكان تقريبا في الصين، يتم تحويل المستشفيات الموقتة السابقة إلى مراكز للدعم الصحي، أي يتم تعزيزها بمعدات وأفراد إضافيين، في مسعى أيضا لتخفيف الضغط الذي يثقل كاهل المستشفيات التقليدية.

أيضا في جينان، جرى تحويل مركز سابق للحجر الصحي إلى أماكن إقامة موقتة لموظفي الشركات القريبة. في المجمل، تتوافر 650 غرفة مع سرير وخزانة ومكتب وتلفزيون أو مكيف، حسب الصحافة المحلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته

«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
شركة أميركية تدفع 1,5 مليون دولار غرامة توظيفها أطفالا
شركة أميركية تدفع 1,5 مليون دولار غرامة توظيفها أطفالا
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد...
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا...
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة...
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة ......
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص...
المزيد
مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات
مراكز «كورونا» في الصين تتحول إلى مكتبات...
اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة
اختفاء امرأة يثير الجدل في إنجلترا.. والشرطة تعثر على جثة...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية...
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش
وفاة سائح أسترالي هاجمته سمكة قرش...
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص...
المزيد