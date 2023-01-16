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القبض على أخطر رجال المافيا الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 04:15 مساء
القبض على أخطر رجال المافيا الإيطالية
أخطر المطلوبين المتوارين بين عناصر المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، يمين، خلال توقيفه في صقلية، 16 يناير 2023 (أ ف ب)
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في ضربة قوية لمافيا صقلية، أوقفت السلطات الإيطالية، الإثنين، في باليرمو أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو المتحدر من صقلية، بعد تواريه على مدى 30 عاما.

ويُعتبر ماتيو ميسينا دينارو (60 عاما)، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية (كوزا نوسترا)، توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن العامين 2016 و2017، وفق «فرانس برس».

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التوقيف بأنه «نصر كبير للدولة يظهر عدم استسلامها أمام المافيا»، فيما رأى نائبها ماتيو سالفيني أن التوقيف يبعث رسالة مفادها أنه «عاجلا أم آجلا، حتى أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من التوقيف».

وقدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وهو شقيق بيرسانتي الذي قتلته المافيا في مطلع ثمانينات القرن الماضي حين كان رئيسا لمنطقة صقلية، «التهاني» لقوات الأمن على توقيفهم دينارو. وأوضح الجنرال في قوات الدرك الإيطالية باسكوالي أنجيلو في تصريحات مصورة وُزعت للصحفيين، أن ماتيو ميسينا دينارو أوقف داخل منشأة صحية في باليرمو حيث ذهب للخضوع لعلاجات سريرية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المنشأة المذكورة هي مستشفى لا مادالينا حيث كان يتلقى علاجا من سرطان القولون مستخدما اسما مستعارا.

ويحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في أبريل 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين متوارين في إيطاليا.

وقالت الأخصائية في شؤون الجريمة وأنشطة المافيا أنا سيرجي إن دينارو، وهو وريث حقبة خلت من «القوة التاريخية الكبرى لمافيا كوزا نوسترا»، كان «الأخير، الأكثر مقاومة و(نقاوة) بين فلول رجال مافيا صقلية».

ملابس وأزياء فاخرة
وكان حُكم على دينارو غيابيا بالسجن مدى الحياة سنة 2000 بتهمة القتل. لكنّ الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي. وكان يُوصف بأنه مولع بالأزياء والسيارات الفاخرة.

لسنوات طويلة، شارك المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردة الهارب الإيطالي الأكثر شهرة.

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ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الشرطة الإيطالية عمليات الاعتقال ومصادرة الممتلكات في محيطه، في استراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عاما لتؤتي ثمارها، في دلالة على حجم شبكة الدعم التي كانت تحيط به.

ويُعتبر ماتيو ميسينا ديناريو أحد آخر الأسماء البارزة المرتبطة بمافيا «كوزا نوسترا» التي فقدت الكثير من عناصرها بفعل العمليات المستمرة التي تجريها السلطات الإيطالية بعد اغتيال القاضيين جوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو سنة 1992.

وفي ديسمبر 2018، أوقفت الشرطة الإيطالية عشرات عناصر مافيا صقلية، بينهم الصائغ سيتيمو مينيو البالغ حينها 80 عاما، والذي كان يرأس أنشطة المافيا في منطقة باغلاريلي قرب باليرمو ويعتبره القضاء العراب الجديد لمافيا باليرمو.

وكان مينيو الملقب «العم سيتيمو»، اختير في مايو 2018 لخلافة توتو رينا الذي توفي العام 2017 في السجن، خلال اجتماع سري للجنة زعماء المافيا المكلفة السهر على إنفاذ قواعد «كوزا نوسترا» وحل الخلافات بين العائلات.

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