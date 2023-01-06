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بيع سمكة تونة بـ273 ألف دولار في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 10:12 صباحا
بيع سمكة تونة بـ273 ألف دولار في طوكيو
شراة وباعة في المزاد السنوي التقليدي على أسماك التونة لمناسبة رأس السنة في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، 5 يناير 2023 (أ ف ب)
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شهد مزاد طوكيو التقليدي لمناسبة العام الجديد، الخميس، بيع سمكة تونة بأكثر من 270 ألف دولار.

وهذا المبلغ يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمنا العام الماضي، لتكسر بذلك المنحى التراجعي السائد على صعيد الطلب منذ بدء الجائحة، وفق «فرانس برس».

- بيع سمكة تونة مقابل 1.8 مليون دولار

ودفع مطعم «أونوديرا» للسوشي الحائز على نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني «يامايوكي»، 36,04 مليون ين (273 ألف دولار) مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوغراما اصطيدت من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان، في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.

هذا الرقم أدنى بكثير من السعر القياسي المسجل عام 2019، لكنه يعكس انتعاشا للمزاد الرمزي بعد ثلاث سنوات من انخفاض الأسعار.

صفات التونة الجيدة
وقال كبير الطهاة في مطعم «أونوديرا» أكيفومي ساكاغامي للصحفيين بعد المزاد إن السمكة المباعة «تتمتع بكل صفات التونة الجيدة».

وأضاف «مررنا بسنوات من الكآبة (خلال الجائحة). آمل أن نتمكن من جلب السعادة للجميع من خلال استغلال فرص كهذه».

وكان وصل سعر التونة الأغلى في مزاد العام الماضي إلى 16,88 مليون ين فقط، وهو ما عزاه مراقبون إلى الطلب الضعيف مع اجتياح موجة من كوفيد اليابان في أوائل عام 2022.

تقليد ياباني
ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وهيمن كيوشي كيمورا الذي يلقب نفسه «ملك التونة»، لسنوات طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقدارا كبيرا من الدعاية. ودفع صاحب المطاعم هذا مبلغا قياسيا بلغ 3,1 مليون دولار في عام 2019.

لكن كيمورا انكفأ في السنوات الأخيرة، في ما عزاه إلى تأثير الجائحة.

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