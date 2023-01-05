  • Alwasat News
Atwasat

فيتنام تعلن وفاة طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 02:30 مساء
فيتنام تعلن وفاة طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا
عمال الإغاثة في موقع سقوط طفل في حفرة بموقع بناء جسر (جنوب فيتنام)، 4 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

بعد جهود إنقاذ استمرت أربعة أيام، أعلنت، الأربعاء، وفاة طفل فيتنامي بسن العاشرة سقط في حفرة بعمق 35 مترا في موقع بناء جسر (جنوب فيتنام).

وعمل عناصر إغاثة في مقاطعة دونغ ثاب عند دلتا نهر ميكونغ، على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن الحفرة، في محاولة لسحب الطفل المحاصر تاي لي هاو نام، وفق «فرانس برس».

وكان تاي لي هاو نام يبحث على ما يبدو عن خردة، السبت، حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمترا ويشكل أحد دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب.

مهمة شاقة
وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ثاب (جنوب) دوان تان بو، الأربعاء، إن الطفل فارق الحياة.

وأوضح للصحفيين في موقع ورشة البناء أن الفتى «بقي عالقا في حفرة ضيقة وعميقة للغاية.. مع إصابات متعددة وكمية غير كافية من الأكسجين لفترة طويلة». وأضاف «لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا. لكنّ الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمرا مستحيلا». وأشار بو إلى أن الإعلان عن وفاة الطفل حصل بعد استشارة خبراء طبيين.

- محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام

ويحاول عناصر الإغاثة سحب الجثة في أسرع وقت ممكن لدفنها، لكن بو أقر بأن المهمة «شاقة للغاية».

جندت فيتنام، الثلاثاء، مئات الجنود وخبراء الهندسة للمشاركة في جهود إنقاذ نام. وبحسب وسائل إعلام محلية، حاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل. كما حاولوا إزالة الوحل والمياه لتقليص الضغط حول الدعامة الخرسانية، إلا أن جهودهم التي استمرت أياما عدة لم تؤت ثمارها المرجوة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه
الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
إحجام الشباب يهدد صناعة زيت الأرغان في المغرب
إحجام الشباب يهدد صناعة زيت الأرغان في المغرب
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»...
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
المزيد
فيتنام تعلن وفاة طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا
فيتنام تعلن وفاة طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا...
هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019
هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019...
كولومبيا تسلم شرطيا متهما بقتل زوجته إلى الإكوادور
كولومبيا تسلم شرطيا متهما بقتل زوجته إلى الإكوادور...
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب ......
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب...
المزيد