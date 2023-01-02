محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام

القاهرة - بوابة الوسط

يكافح المئات من عناصر الإنقاذ في فيتنام، الإثنين، لسحب صبي يبلغ 10 سنوات سقط في حفرة بعمق 35 مترا في موقع ورشة بناء قبل يومين.

وقال أحد عناصر الإنقاذ لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف إن الصبي، ويدعى تاي لي هاو نام، سقط في موقع دعامة خرسانية مجوفة عرضها 25 سنتيمترا فقط هي جزء من جسر جديد بمقاطعة دونغ ثاب في جنوب البلاد، بينما كان يبحث على ما يبدو عن خردة معدنية.

وقال العنصر «نبذل قصارى جهدنا. لا يمكننا أن نتكهن بعد بحالة الصبي».

وبحسب تقارير إعلامية، حاول عناصر الإنقاذ حفر التربة المحيطة وتليينها لمحاولة رفع العمود لإنقاذ الفتى.

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وذكرت جريدة «توي تري» الفيتنامية أن السلطات «ليست متأكدة من الحالة الراهنة للصبي. لقد توقف عن التفاعل مع الخارج رغم أن الأكسجين كان يُضخ دائما في الحفرة».

وطلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه، الإثنين، من عناصر الإنقاذ على مستوى البلاد الانضمام إلى جهود السلطات المحلية لإنقاذ الصبي.