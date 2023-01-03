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أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 02:45 مساء
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
الأسطورة البرازيلية الراحلة بيليه في صورة من العام 2001 (أ ف ب)
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فقد عالم كرة القدم «الملك» بيليه نهاية 2022، غير أن اسم هذا اللاعب الأسطوري سيعمر بعده طويلا، خصوصا من خلال 738 طفلا رأوا النور في البيرو العام الماضي.

فبحسب قائمة نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية في البيرو آخر العام 2022، سُجل في المجموع 738 طفلا باسم بيليه، أو ري بيليه (الملك بيليه)، أو إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي للاعب كرة القدم الفائز ثلاث مرات مع منتخب بلاده بكأس العالم، وفق «فرانس برس».

وتجمع الآلاف من عشاق كرة القدم والمسؤولين عن هذه الرياضة، الإثنين، في ملعب نادي سانتوس البرازيلي حيث لعب بيليه بين 1956 و1974، لوداع اللاعب البرازيلي الذي توفي في 29 ديسمبر عن 82 عاما.

ولم يكن بيليه الذي يعتبره كثر أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، الشخصية المشهورة الوحيدة الراحلة سنة 2022 التي أظهر البيروفيون اهتماما بها.

وبين السجل الوطني للأحوال المدنية أيضا أن 551 فتاة وُلدت في البيرو سنة 2022 سُميت الملكة إليزابيث أو إليزابيث الثانية، تيمنا بملكة بريطانيا التي توفيت في الثامن من سبتمبر الفائت.

غير أن الاسم الذي تصدر القائمة في البيرو كان كريستيانو رونالدو (أو رونالدو)، تيمنا بلاعب كرة القدم البرتغالي الشهير، إذ أُطلق على 31583 طفلا في العام المنصرم.

«توب غن»
كذلك، تضم القائمة أسماء أخرى بينها ليو ميسي أو ميسي، تيمنا بنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم الشهر الفائت، إذ أُطلق على 371 مولودا جديدا. وسُمي أيضا 229 طفلا في البيرو العام الماضي باسم نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي.

كما كان لعالم السينما حصة من الأسماء في البلاد، إذ سُمي 733 طفلا مافريك، تيمنا ببطل الجزء الثاني من فيلم «توب غن» الذي طُرح العام الفائت ويؤدي بطولته الممثل توم كروز.

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ولدى الفتيات، تحمل 1787 طفلة مولودة في 2022 اسم المغنية الكولومبية شاكيرا.

وتضم قائمة أسماء المواليد الجدد في البلاد أيضا طفلا أطلق عليه والداه اسم إيلون ماسك، تيمنا بالملياردير الأميركي الذي اشترى أخيرا منصة «تويتر». كما سُمّي أحد الأطفال «قطر»، نسبة إلى البلد المضيف لكأس العالم 2022.

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