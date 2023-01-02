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شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 03:32 مساء
شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه
النظرة الأخيرة على جثمان بيليه. (إنترنت)
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يتسنى للجماهير توديع بطلهم وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الأسطورة بيليه في ملعب المدينة حيث يوضع تابوته، قبل أن يوارى الثرى الثلاثاء في جنازة تقتصر على حضور أسرته، ويحظى أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، الإثنين، بتكريم شعبي كبير بمدينة سانتوس جنوبي شرق البلاد، حيث قضى معظم حياته ومسيرته الرياضية.

 

- لمشاهدة فيديو نظرة الوداع الأخيرة على جثمان بيليه.. اضغط هنا

إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المدعو والمعروف باسم بيليه، نال الشهرة في بلاده في سن 17عندما قاد منتخب «السيليساو» إلى أولى ألقابه الخمسة بكأس العالم (1958 و1962 و1970 و1994 و2002) وهو حتى اليوم اللاعب الوحيد الذي فاز بالكأس ثلاث مرات، بحسب «فرانس برس».

تحول «بيليه» إلى نجم عالمي في وقت سريع، وأتم مشواره البطولي الأسطوري مع المنتخب في 21 يونيو من العام 1970 ضمن فريق الأحلام البرازيلي الذي فاز بكأس «جول ريمي» بعد نهائي خرافي أمام إيطاليا (4-1) على ملعب أزتيكا في مكسيكو.    

على ضوء هذه المعطيات، تتضح ملامح مكانة وشهرة بيليه، الذي توفي الخميس الماضي عن 82 عاما إثر صراع طويل مع مرض السرطان، وسط البرازيليين وعلى وجه الخصوص عند مواطنيه بمدينة سانتوس التي قضى فيها جزءا كبيرا من مسيرته الكروية (1956-1975) وحياته. ورفع سجل إحصاءاته الرسمي من حيث عدد الأهداف إلى 1281 خلال 1362 مباراة، منها أكثر من 1000 هدف بقميص نادي سانتوس.

النظرة الأخيرة على جثمان بيليه. (صورة مثبتة من الفيديو عبر فرانس برس)
النظرة الأخيرة على جثمان بيليه. (صورة مثبتة من الفيديو عبر فرانس برس)
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