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تعليق حركة القطارات في البيرو بسبب الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 04:18 مساء
تعليق حركة القطارات في البيرو بسبب الاحتجاجات
الموقع الأثري لماتشو بيتشو في بيرو، 2 نوفمبر 2020 (أ ف ب)
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تُعلّق، الثلاثاء، حركة القطارات التي تربط بين كوسكو وقلعة ماتشو بيتشو السياحية الشهيرة في البيرو، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، على ما أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات.

وقالت الشركة في بيان «مع انتشار الدعوات الرامية إلى التظاهر (...) والتي أطلقتها منظمات اجتماعية مختلفة في كوسكو، نحن مضطرون لتعليق خدمة التنقّل من ماتشو بيتشو وإليها يوم الثلاثاء»، وفق «فرانس برس».

ويمكن الوصول إلى القلعة الصخرية عبر القطار من كوسكو، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا.

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وأوضحت الشركة أن القرار اتُّخذ بهدف ضمان سلامة الركاب من أي عقبات قد تعيق الحركة عبر السكك الحديد.

وأدّت التظاهرات المناهضة للرئيسة الجديدة إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

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