شاب يشنق نفسه داخل غرفة الحجز الموقت بمركز شرطة غريان

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أقدم الشاب سيف نجمي الأبيض على شنق نفسه داخل غرفة الحجز الموقت بمركز شرطة غريان، وذلك بعد ساعتين من إلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه في عدة قضايا.

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن عناصر الأمن وجدوا الموقوف متوفيًا، بعد الدخول عليه أثناء احتجازه بغرفة الحجز الموقت بالمركز، لافتًا إلى أن عملية الشنق «حدثت بعد ساعتين من القبض عليه».

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وأوضح المصدر الأمني، أن الشاب من سكان منطقة اليعاقيب في غريان، وموقوف بمركز الشرطة على ذمة قضايا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة نقلته إلى المستشفى لعرض جثمانه على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.