الطفلة الليبية ميرال خالد تتحصل على الترتيب الثاني في مسابقة دولية للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

حصدت الطفلة الليبية ميرال خالد على جوائز في مسابقة دولية حول الذكاء الصناعي، أقيمت بالولايات المتحدة عقب مشاركتها التي جرت بدعم ورعاية من المؤسسة الوطنية للنفط وتحت إشراف فريق البذرة.

وتهدف المسابقة التي ترعاها منظمة غير ربحية إلى إلهام وإثارة وإنشاء مجتمع الشعور بالاكتشاف، من خلال تقديم مشاريع للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عامًا، وفقا لـ«وال».

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وحصدت ميرال التي تبلغ تسع سنوات، جائزة الإبداع بمسار «سومو» والترتيب الثاني بالمسابقة لعام 2023، بعد أن خاضت تدريبات تؤهلها لمسابقة الذكاء الصناعي في الهند، بمشروع خاص حول تصنيف النفايات عام 2023، لتواصل تدريباتها في المنتدى الأول للذكاء الصناعي، وتشارك باكتشاف يتمحور حول لبس الكمامة والتحكم فيها من خلال روبوت بإيماء اليد بالذكاء الصناعي.

المركز الثالث على مستوى الوطن العربي

تلا ذلك في أغسطس 2023 مشاركتها في مسابقة الابتكار والإبداع بمصر، حيث تحصلت على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي، ليتأهل الفائزون من هذه المسابقة لمخيم تدريبي في كاليفورنيا، وجرى تجهيزها بعد المخيم للبطولة.

يذكر بأن الطفلة ميرال أحد أعضاء فريق البذرة بمدينة بنغازي، والذى تشرف عليه المهندسة عزة العجيلي، والمهندسة إسراء مسعود الحداد.

الطفلة الليبية ميرال خالد تتحصل على الترتيب الثاني في مسابقة دولية للذكاء الصناعي.(وال)