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الطفلة الليبية ريفان تشارك في فعاليات «كوب 28»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 01:08 مساء
الطفلة الليبية ريفان تشارك في فعاليات «كوب 28»
الطفلة الليبية ريفان المشاركة في فعاليات قمة «كوب 28» بالإمارات، 1 ديسمبر 2023. (يونيسف)
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تشارك الطفلة الليبية ريفان، رفقة شابين ليبيين: علي وسارة، في فعاليات قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بالإمارات.

وقال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى ليبيا إن ريفان وعلي وسارة هم أصوات شباب ليبيا في قمة المناخ، وذلك في ظل التحديات المناخية المتزايدة، مما جعلهم يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

المنفي يشارك في قمة «كوب 28» بالإمارات

وأشار المكتب إلى تداعيات العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا مطلع سبتمبر الماضي جراء تغير المناخ، والفيضانات التي تسببت في أضرار بالغة، خصوصا في درنة.

الطفلة ريفان تمثل «يونيسف» في قمة المناخ
وسبق أن شاركت الطفلة ريفان في فعاليات قمة «كوب 27» التي جرت في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي ممثلة لـ«يونيسف».

وحينها قالت ريفان إنها «تمثل أطفال ليبيا وأفريقيا، الذين يعد مستقبلهم في خطر بسبب التغيرات المناخية في العالم»، موجهة رسالة إلى صناع القرار بأن يعملوا بسرعة من أجل إيجاد الحلول لمكافحة تغير المناخ.

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