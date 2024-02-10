حكومة حماد: انطلاق المؤتمر الدولي حول السياحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق في مدينة بنغازي اليوم السبت المؤتمر السياحي الدولي الأول بإشراف وزارة السياحة والآثار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وقالت حكومة أسامة حماد في بيان إن وزير السياحة د.علي قلمة منح الإذن بانطلاق أعمال المؤتمر حول السياحة في ليبيا بفندق تيبستي بمدينة بنغازي تحت شعار «تحديات – استثمار – استدامة».

14 دولة تشارك في المؤتمر

ويستمر المؤتمر اليوم السبت وغدا الأحد بمشاركة أكثر من 14 دولة عربية وأفريقية وأوروبية. وقال البيان إن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء وعدد من الباحثين وأساتذة الجامعات والمهتمين بالسياحة والآثار.

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وأشاد قلمة- في كلمته الافتتاحية- بجهود اللجان التي عملت لعقد المؤتمر «بعد أكثر من ثلاثين سنةٍ عجاف مرت على قطاع السياحة الليبي»، مشيرا إلى أهمية المؤتمر كنقطة جذب للسياحة والاستثمار والصناعة والتنمية المستدامة.

مشاركون في افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة، بنغازي، 10 فبراير 2024 (حكومة أسامة حماد)

مشاركون في افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة، بنغازي، 10 فبراير 2024 (حكومة أسامة حماد)