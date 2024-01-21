حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية

القاهرة - بوابة الوسط

طلب وزير السياحة المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نصر الدين الفزاني، اليوم الأحد، «الاستفادة من التجربة التركية في مجال التنمية المستدامة، لا سيما في المناطق الريفية، وإحياء نشاط السياحة الريفية»، كما حث تركيا على «المساهمة في صيانة المباني الليبية المشيدة خلال الفترة العثمانية، وإعادة توظيفها كمزارات سياحية».

وأكد الفزاني خلال استقباله السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز أن المقومات السياحية في ليبيا تشكل طيفًا واسعًا من الأنماط السياحية، وتغطي بمفرداتها كامل فصول السنة، وتوفر فرصًا واعدة للاستثمار، حسب بيان صادر عن الوزارة.

إحياء مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا

وناقش الجانبان فرص إحياء مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال السياحة والصناعات التقليدية، وفرص الاستثمار ومجالات التخطيط والتسويق والتدريب والتأهيل والصناعات التقليدية.

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وأكد السفير التركي استعداده للتواصل مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تركيا، لوضع مقترح بشأن البرامج والمقترحات التي تسهم في دعم السياحة في ليبيا، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في مشروعات التنمية السياحية، حسب البيان. والأسبوع الماضي، استقبل وزير السياحة وفدًا عن معهد التنمية الاقتصادية والبحث الاجتماعي بجمهورية تركيا يمثله الدكتور مصطفى لطيف ايميك.