  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 03:47 مساء
حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية
من لقاء وزير السياحة بحكومة الدبيبة والسفير التركي، 21 يناير 2024. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

طلب وزير السياحة المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نصر الدين الفزاني، اليوم الأحد، «الاستفادة من التجربة التركية في مجال التنمية المستدامة، لا سيما في المناطق الريفية، وإحياء نشاط السياحة الريفية»، كما حث تركيا على «المساهمة في صيانة المباني الليبية المشيدة خلال الفترة العثمانية، وإعادة توظيفها كمزارات سياحية».

وأكد الفزاني خلال استقباله السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز أن المقومات السياحية في ليبيا تشكل طيفًا واسعًا من الأنماط السياحية، وتغطي بمفرداتها كامل فصول السنة، وتوفر فرصًا واعدة للاستثمار، حسب بيان صادر عن الوزارة.

إحياء مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا
وناقش الجانبان فرص إحياء مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال السياحة والصناعات التقليدية، وفرص الاستثمار ومجالات التخطيط والتسويق والتدريب والتأهيل والصناعات التقليدية.

- لجنة التنمية السياحية توصي بإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير 
- الكيلاني تبحث الاستفادة من التجربة التركية في قضايا الطفولة والمرأة وذوي الإعاقة
- الحويج يبحث مع سفير تركيا تسهيل إجراءات نقل البضائع بين البلدين

وأكد السفير التركي استعداده للتواصل مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تركيا، لوضع مقترح بشأن البرامج والمقترحات التي تسهم في دعم السياحة في ليبيا، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في مشروعات التنمية السياحية، حسب البيان. والأسبوع الماضي، استقبل وزير السياحة وفدًا عن معهد التنمية الاقتصادية والبحث الاجتماعي بجمهورية تركيا يمثله الدكتور مصطفى لطيف ايميك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي ...
انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»

انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»

«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»
الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية للديمقراطية (حوار)

الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية للديمقراطية (حوار)
مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق

مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية

كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده

صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة ...
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني: دور الرياض «محوري» في إحلال السلام بالدول غير المستقرة
الكوني: دور الرياض «محوري» في إحلال السلام بالدول غير المستقرة
«الجمارك»: لا إفراج عن الزيوت إلا بعد موافقة هيئة البيئة ومركز بحوث النفط
«الجمارك»: لا إفراج عن الزيوت إلا بعد موافقة هيئة البيئة ومركز ...
«تجمع فزان للفاعليات والشباب والمرأة» يعلن تعليق اعتصامه أمام حقل الشرارة
«تجمع فزان للفاعليات والشباب والمرأة» يعلن تعليق اعتصامه أمام حقل...
«مؤسسة النفط» تعلن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج منه
«مؤسسة النفط» تعلن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف ...
حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية
حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
وفاة رضيع وإصابة امرأة وطفل جراء تصادم 3 سيارات بالنواحي الأربع
وفاة رضيع وإصابة امرأة وطفل جراء تصادم 3 سيارات بالنواحي ......
القبض على 3 مطلوبين في صبراتة
القبض على 3 مطلوبين في صبراتة...
عون يبحث دخول مستثمرين سعوديين في قطاع النفط الليبي
عون يبحث دخول مستثمرين سعوديين في قطاع النفط الليبي...
حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية
حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية...
«مؤسسة النفط» تعلن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج منه
«مؤسسة النفط» تعلن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف......
المزيد