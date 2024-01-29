تنظيم معرض ليبيا للسياحة العلاجية في طرابلس مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية تنظيم معرض وملتقى ليبيا للسياحة العلاجية والاستشفائية في العاصمة طرابلس خلال مايو المقبل؛ لتعزيز صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية في البلاد وتعزيز مكانتها.



جاء ذك خلال لقاء بين وكيلة الوزارة حنان سليمان حسين ومديرة العلاقات الدولية بشركة «ديسكفري» لتنظيم المعارض السياحية وسيلة أولاد الشيخ، حيث اتفق الطرفان على التعاون بين الوزارة والشركة في تنظيم عدد من المعارض السياحية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.



أهداف معرض السياحة العلاجية

وأشار البيان إلى أن المعرض سيكون فرصة لفتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المختلفة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، وعرض مجموعة واسعة من الخدمات والعلاجات الطبية والاستشفائية المتاحة، وتوصيل رسالة العافية والاهتمام بالصحة والعلاج بالموارد الطبيعية.

- حكومة الدبيبة تطلب الاستفادة بتجربة تركيا في السياحة الريفية



وتعتبر السياحة العلاجية أحد أشكال السياحة الحديثة التي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والاستشفائية بالاستفادة من الموارد الطبيعية، من عيون المياه الكبريتية أو الطمر في الرمال، والسبخ الصحراوية، وغيرها من الموارد المنتشرة في ربوع البلاد في تنشيط هذا النمط السياحي، وتوفير الخدمات الصحية ومرافق الخدمات للسياح والمواطنين.