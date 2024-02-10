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قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 01:26 مساء
قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق الموازية
أوراق عملات منوعة. (بوابة الوسط)
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قفز سعر الدولار في السوق الموازية بمستهل تعاملات الأسبوع، السبت، مسجلًا 6.78 دينار مقابل 6.51 دينار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الخميس.

كما زاد سعر اليورو إلى 7.25 دينار من 7.02 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 8.40 دينار من 8 دنانير الخميس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع أيضا سعر الدينار التونسي إلى 2.10 دينار من 1.95 دينار، والليرة التركية إلى 0.22 دينار من 0.20 دينار، وكسر الذهب «عيار 18» إلى 315 دينارا من 304 دنانير الخميس.

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أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية 
أما بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تباينت مقارنة بتعاملات الأربعاء، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار المسجل الأربعاء، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.09 دينار، وارتفع اليورو إلى 5.21 دينار مقارنة بـ5.20 دينار الأربعاء، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وفي حين بلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.25 مقابل 3.27 دينار ليبي الأربعاء، سجل الفرنك السويسري 5.53 دينار مقابل 5.56 دينار الأربعاء، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.29 دينار الأربعاء، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

 

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