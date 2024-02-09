أزمة وقود في درنة.. واجتماع أمني لحلها

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن درنة اليوم الجمعة عقد اجتماع في المدينة، لمناقشة أزمة نقص المحروقات وغاز الطهي في المدينة.

وقالت المديرية، في بيان إن آمر المنطقة العسكرية الأمنية بدرنة الفريق عبدالباسط بوغريس، اجتمع لحل الأزمة بحضور مدير أمن درنة اللواء امبارك مصطفى بوحرارة، ومدير إدارة التسويق بشركة البريقة لتسويق النفط.

نقاش حول توفير الوقود للمواطنين وشركات الإعمار

وبحث المجتمعون أزمه الوقود وغاز الطهي، وعرضوا أبرز المعوقات المسببة لها، مشيرين إلى ضرورة توفير احتياجات أهالي المدينة، وكذلك احتياجات شركات إعادة الإعمار، لضمان استمرار تنفيذ أعمالها وفق الجدول الزمني الموضوع.

وشدد بوغريس بدوره على «ضرورة توفير المحروقات حتي يتمكن المواطن من الحصول على احتياجاته منها بشكل سلس ومنتظم، وبصورة جيدة».

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وتأتي هذه الأزمة رغم إعلان الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي في 30 يناير الماضي أن الوقود متوفر بكميات كبيرة في المنطقة الشرقية، نافيًا ما تردد وقتها عن أزمة في الإمدادات، واعتبر أنها «مجرد شائعات».

من اجتماع مناقشة أزمة نقص الوقود وغاز الطهي في درنة، 9 فبراير 2024 (المكتب الإعلامي لمديرية أمن درنة)

من اجتماع مناقشة أزمة نقص الوقود وغاز الطهي في درنة، 9 فبراير 2024 (المكتب الإعلامي لمديرية أمن درنة)