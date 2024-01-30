معهد إيطالي يرجح استمرار معاناة أهالي درنة والمناطق المتضررة في غياب استقرار وتوحيد ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قال المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية إن معاناة الآلاف من أهالي مدينة درنة وشرق ليبيا المتضررين من العاصفة «دانيال» ستستمر على الأرجح خلال الأشهر المقبلة، إذا لم تتخذ المساعي الرامية لإرساء الاستقرار منحنى مختلفا، بغض النظر عن الجهود الإنسانية الدولية والمبادرات الأممية غير الواعدة لتوحيد البلاد.

وذكر أنه بدا واضحا منذ الأيام الأولى أن الكارثة في درنة كانت كارثة طبيعية وبشرية على حد السواء. فعلى الرغم من أن الفيضانات جزء من تاريخ المدينة، إلا أن مستوى الضرر الناتج تفاقم نتيجة تداخل عدة عوامل: الحوكمة المنقسمة وغير الفعالة، وإهمال صيانة السدود القديمة والبنية التحتية لها، وغياب أنظمة التحذير المبكر.

دعم دولي يتصادم مع الواقع السياسي

ومنذ الأيام الأولى للكارثة، تصادم الحشد الفوري الفعال للدعم المحلي والدولي للمناطق المتضررة من الفيضانات مع الحقائق السياسية على الأرض داخل ليبيا، لا سيما الانقسام السياسي والحوكمة غير المستقرة.

وقال المعهد الإيطالي: «في الحقيقة، بعض النظر عن الجهود الإنسانية الدولية، والمبادرات الأممية غير الواعدة إلى الآن لتوحيد البلاد عبر إجراء انتخابات وطنية جديدة، يبدو أن معاناة أهالي درنة وغيرهم من المتضررين ستستمر لأشهر مقبلة، ما لم تتخذ المساعي الرامية إلى إرساء الاستقرار في ليبيا اتجاها مختلفا وبشكل سريع».

وأشار إلى أن عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات لا تزال بعيدة المنال، حيث تعمل المجالس البلدية على تطوير خطط الترميم والبدء في تنفيذ الأنشطة الأساسية العاجلة، لكنها تفتقر إلى التمويل اللازم لعمليات إعادة البناء واسعة النطاق.

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جهد منسق لإعادة البناء

في سياق متصل، قررت وكالات الأمم المتحدة تمديد مهلة النداء الذي أطلقته لجمع التمويل اللازم للاستجابة لأضرار الفيضانات في ليبيا إلى مارس من العام الجاري، حيث لم تتلق سوى 74.3% من التمويل المتوقع حتى الآن.

ومع ذلك، كما قدّر البنك الدولي، فإن التعافي في مرحلة ما بعد الكارثة سيتطلب «نهجا متعدد القطاعات جيد التنسيق وجيد التنظيم لتخطيط وإدارة وتنفيذ وتمويل التعافي».

كما ستحتاج إعادة الإعمار، حسب التقرير الإيطالي، إلى قيادة ليبية موحدة، مدعومة من الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني، وهو ما أكدته تصريحات سابقة للمبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، دعا فيها إلى «إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم الأضرار وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار، حيث ستتحمل الموارد الوطنية الليبية معظم التكاليف ذات الصلة».

كذلك، يوصي «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات» بوضع إطار عمل شامل للتعافي من الكوارث ينبغي أن يشمل: تعزيز المؤسسات القائمة وإنشاء وكالة جديدة تتولى إدارة إعادة البناء، أو استخدام نهج مختلط.

الخصومة السياسية تطفو من جديد

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الكارثة، لا يزال مصير آلاف المتضررين قاتما. ويقول المعهد الإيطالي: «على الرغم من الاستجابة السريعة للكارثة، إلا أنه لم يجر حتى الآن إنشاء منصة أو هيئة وطنية تتولى عملية إعادة البناء. وعوضا عن ذلك، عادت الأطراف السياسية في الشرق والغرب إلى خلافاتها وخصوماتها المعتادة».

وأعلنت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في وقت سابق تمويل صندوق إعادة بناء درنة وبنغازي، المقام بالعام 2021، بمبلغ ملياري دولار. وقال التقرير الإيطالي إن «رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المعروف بانخراطه في أعمال المقاولات منذ فترة طويلة، مهتم بشكل خاص بإعادة بناء درنة».

وفي بداية نوفمبر، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب تنظيم مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق إعادة إعمار درنة بقيمة ملياري دولار، يشرف عليه أبناء قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر. ويبدو أن مصرف ليبيا، الذي سيتولى تخصيص المبالغ لكلا الحكومتين، في انتظار صدور تقرير تقييم الأضرار من البنك الدولي، لاستخدامه كأساس قبل توزيع الأموال.

عقبات سياسية ومالية

ومع ذلك، تواجه عملية التمويل عقبات سياسية ومالية، وكذلك حالة من انعدام الثقة العميق لدى المواطنين المتضررين. ولم تحصل بعض العائلات المتضررة في درنة والبلديات المحيطة، حسب مصادر مستقلة، على المنحة التي أعلنتها حكومة أسامة حماد.

وقال التقرير الإيطالي: «يبدو أن التوزيع الانتقائي للمنح يتسق مع النسيج الاجتماعي في ليبيا المعتمد على الولاءات والانتماءات القبلية». بينما قال الزميل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، إن «درنة لديها تاريخ من العزلة في الشرق. علاوة على ذلك، تهتم عائلة حفتر بشكل أساسي بعقد صفقات مربحة تتعلق بإعادة الإعمار، فضلا عن تعزيز السيطرة على الشرق».

ففي أوائل يناير الجاري، وقع بلقاسم حفتر، المعين حديثا في منصب المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة، ما وصفته تقارير إعلامية بـ«عقود ضخمة في مجال إعادة الإعمار» مع شركة المقاولون العرب المصرية.

وقبل ذلك بأيام قليلة، استقبل حفتر وحماد وفدا من مجموعة شركات إماراتية متخصصة في البناء والمقاولات. وبالمثل، وقع الداعمون لـ«حكومة الوحدة الوطنية»، تركيا وقطر، بالفعل على عقود إعادة الإعمار وقدموا تعهدات مباشرة للمصرف المركزي.

الأطراف المتنافسة تعمل على تعزيز وضعها القائم

وفي سياق متصل، يرى تقرير المعهد الإيطالي أن «القلق الأبرز هو أن اهتمام الأطراف المتنافسة بعملية إعادة الإعمار، وتعزيز وضعها القائم، أصبح أكثر أهمية من تلبية احتياجات السكان المتضررين من الفيضانات».

وفي هذا، قال الرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار، محسن دريجية: «جهود إعادة الإعمار في ليبيا، مثل غيرها، وقعت ضحية الانقسام السياسي، وكذلك كارثة درنة. هناك حاجة مؤكدة لوضع خطة رئيسية لإدارة هطول الأمطار في ليبيا تضع في الاعتبار ظاهرة الاحتباس الحراري، ولإعادة إعمار درنة بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات السكان المتضررين».

لكن يبدو أن المجتمع الدولي، حسب المعهد الإيطالي، غير مستعد لممارسة الضغط السياسي المطلوب على الأطراف المنقسمة. وبالتالي، قدم البنك الدولي ما يمكن أن يعد خطة رئيسية مدعومة بتقييم سريع للأضرار والاحتياجات، لكنه قد لا يكون قادرا على الاعتماد على الدعم السياسي من القوى الغربية لضمان المساءلة المطلوبة بشأن استخدام التمويل.

ومع ذلك، كما يشير تقرير البنك الدولي نفسه، فإن «المؤسسات الليبية تواجه تحديات بسبب محدودية المساءلة والقدرات، وهو ضعف يشكل تحديا رئيسيا لعمليات التعافي».

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تداعيات كارثية للتغير المناخي

وتخلق درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع في منطقة جنوب المتوسط بشكل عام تداعيات كارثية على المناطق الصحراوية في شمال أفريقيا، وتضع تحديات جديدة أمام قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، وأعباء إضافية على البنية التحتية الضعيفة بالفعل في ليبيا.

ولن تقتصر تلك التداعيات على المجتمعات المحلية، بل ستمتد إلى الإقليم الأوسع، وتؤثر على قضايا أخرى أبرزها الهجرة غير النظامية، وهي من مثارات القلق المباشرة بالنسبة إلى أوروبا.

وكما يوضح تقرير التقييم السريع للأضرار، تفتقر ليبيا إلى إطار مؤسسي وتنظيمي واضح المعالم لإدارة مخاطر الكوارث والمناخ، الأمر الذي تفاقم بسبب الانقسام المؤسسي وغياب التنسيق بين الوزارات.

تحسين قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للصدمات المناخية

وينبغي أن تهدف الجهود المبذولة لمعالجة تأثير تغير المناخ إلى تحسين قدرات المؤسسات الليبية في إدارة الكوارث والمخاطر المناخية، وتحسين البنية التحتية القديمة والمهملة. وقد يكون هذا هو الوقت المناسب لجمع الفصائل المتنافسة معًا، حتى مع الأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية المشروعة لكل منها، حسب تقرير المعهد الإيطالي.

وسيكون على الدول الأوروبية المساهمة في تأسيس أنظمة إنذار مبكر فعالة ضد الصدمات المناخية، فضلاً عن إنشاء خدمة طوارئ مدنية وطنية. علاوة على ذلك، فإن إعادة توحيد الخدمات الصحية الإنسانية قد تكون بمثابة وسيلة أخرى لتعزيز المصالحة.

عاصفة مدمرة تضرب الشرق

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الكارثة، والمساعدات الدولية والإقليمية، يشير التقرير الإيطالي إلى أن مصير ووضع المتضررين في الشرق لا يزال قاتما، وهو ما توصل إليه تقرير دولي، نُشر منتصف ديسمبر الماضي، شمل ثماني وكالات أممية وأربع منظمات دولية غير حكومية.

وشهدت مدن شرق ليبيا، بداية سبتمبر الماضي، فيضانات مدمرة سببها انهيار اثنين من السدود القديمة في مدينة درنة، وهطول كميات غزيرة غير مسبوقة من الأمطار التي صاحبت مرور العاصفة «دانيال».

وجرفت الفيضانات المدمرة أحياء بأكملها إلى البحر، وأنزلت أضرارا جسيمة في البيضاء وسوسة والمرج والشحات، قضت على أجزاء كبيرة من البنية التحتية والمباني، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين.

وأجبرت الكارثة أكثر من 45 ألف شخص على النزوح داخليا. وقدر تقرير أخير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار والخسائر التي سببتها الفيضانات والعاصفة بحوالي 1.65 مليار دولار، ورجح أن تتكلف عملية إعادة الإعمار والتعافي أكثر من 1.8 مليار دولار.