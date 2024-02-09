السعيدي يوقع اتفاقية بشأن تنفيذ سكة حديد من بنغازي إلى مرسى مطروح

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي السعيدي اتفاقية مع ائتلاف شركات «BFI» الصينية وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية لتنفيذ مسار السكة الحديد من مدينة بنغازي إلى بلدية مساعد الحدودية، ثم وصولا إلى مدينة مرسى مطروح المصرية.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية وقعت في مقرها ببنغازي، وستدخل حيذ التنفيذ بشكل فعلي فور تسلم الخرائط المعتمدة من جهاز مشروع الطرق الحديدية، حسب بيان وزارة الاستثمار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.

تطوير مرفق السكة الحديد

وقالت الوزارة إن الاتفاقية ستحدث قفزات كبيرة في قطاعات النقل، خصوصا وإن ليبيا تشغل مركزا متأخرا في النقل البري والسكة الحديد.

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يُشار إلى أنه ضمن خطة الوزارة أيضا مناطق وبلديات أخرى ستصل لها السكك إلي أن تغطي ليبيا بالكامل.