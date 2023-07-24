شاهد في «اقتصاد بلس».. هل يرى مشروع السكة الحديدية بين ليبيا وتشاد والنيجر النور؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على ملف مشروع السكة الحديدية بين ليبيا وتشاد والنيجر، الذي يخضع لمناقشات بين الدول الثلاث، لكي يرى النور، حيث اتفق رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، سعيد الكيلاني، مع سفيري النيجر وتشاد، أمس الأحد، على تشكيل لجنة بين الدول الثلاث، لدراسة مشروع الطرق الحديدية من كل الجوانب بشكل أعمق من خلال لقاءات فنية تجمعهم.

ازدياد العملة المتداولة خارج المصارف الليبية

في جزء آخر من البرنامج، تطرقت الحلقة إلى ملف العملات المتداولة خارج القطاع المصرفي في ليبيا، والتي وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 34 مليار دينار، بارتفاع يناهز 12% مقارنة مع العام الماضي، حيث لاحظ عدد من العاملين في القطاع المصرفي، من خلال تتبع النشرات الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، ارتفاع العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي مقارنة بـ7.6 مليار دينار في العام 2010.

- تشكيل لجنة فنية لتنفيذ ربط السكة الحديدية بين ليبيا وتشاد والنيجر

بعد 10 سنوات.. استئناف أولى الرحلات بين طرابلس وروما

تناول البرنامج استئناف أولى الرحلات بين طرابلس وروما عن طريق رحلة استقلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى العاصمة طرابلس، وهي رحلة تجريبية لشركة الخطوط الجوية الإيطالية، وتعد الأولى إلى ليبيا منذ انقطاع الرحلات التجارية بين البلدين 10 سنوات.

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