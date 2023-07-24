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تشكيل لجنة فنية لتنفيذ ربط السكة الحديدية بين ليبيا وتشاد والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 01:03 صباحا
تشكيل لجنة فنية لتنفيذ ربط السكة الحديدية بين ليبيا وتشاد والنيجر
رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية سعيد الكيلاني يجتمع مع سفيري النيجر وتشاد لدى ليبيا، الأحد 23 يوليو 2023 (وال)
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اتفق رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية سعيد الكيلاني، مع سفيري النيجر وتشاد على تشكيل لجنة بين الدول الثلاث لدراسة مشروع الطرق الحديدية من كل الجوانب بشكل أعمق من خلال لقاءات فنية تجمعهم.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد بمقر الجهاز بطرابلس، مع سفيري النيجر وتشاد لدى ليبيا إسياد أغ كاتو ومحمد المدني، للتعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر.

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وأطلع رئيس الجهاز السفيرين على مشروع السكة الحديد الرابط غرب ليبيا بشرقها مرورًا بالمدن الساحلية بخطٍ مزدوجٍ للركاب والبضائع بسرعة 250 كلم/س، حيث سيتم ربط خط الجنوب الممتد من الهيشة شمالًا إلى سبها جنوبًا بالدول المعنية عبر الممر الليبي الدولي لتجارة العبور، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضح أن مشروع الربط سيساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الليبي والأفريقي، كون أن ليبيا بموقعها الاستراتيجي ستكون خط نقلٍ شاغر ومهم يربط سواحل الأبيض المتوسط بالرمال الذهبية وسط أفريقيا.

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