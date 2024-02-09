مؤسسة النفط تبحث مع «سيمنس» تطوير مصنعي وحدات توليد الكهرباء وضواغط الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «سيمنس إينرجي» لبحث التعاون في مجالات عدة، ومنها المتعلقة بتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني وقطع الغيار في قطاع النفط.

وجاء الاجتماع ضمن اهتمامات مؤسسة النفط لتذليل الصعوبات التي تواجهها الشركات المشغلة مع كبار المصنعين خصوصا مصنعي وحدات توليد الطاقة الكهربائية وضواغط الغاز بمختلف أنواعها لضمان صلاحيتها للخدمة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الخميس.

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وأضاف البيان أن تلك الجهود تأتي تماشيا مع سياسة مؤسسة النفط لزيادة القدرة الإنتاجية للشركات خلال الخطة المعتمدة للعام 2024.