ضبط مطلوب في قضية اختلاس بوزارة التعليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، مساء الأربعاء، ضبط مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة قضية اختلاس بوزارة التعليم.

وتمكنت دوريات وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون من ضبط المتهم ويدعي «م.أ.أ.ال» وهو مطلوب في قضية اختلاس رقم «2022/6»، وفق بيان صادر عن الإدارة.

ونبه البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول القضية.

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حبس مسؤولين بوزارة التعليم بتهمة الاستيلاء على المال العام

وكشف مكتب النائب العام في سبتمبر 2022 تفاصيل قضية اختلاس بوزارة التربية والتعليم، معلنًا حبس مسؤولين بالمركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير مستندات رسمية.

وحركت النيابة العامة دعوى ضد هؤلاء المسؤولين بناء على بلاغ مرفوع من موظف بالمركز اختصم كلًا من: مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام آنذاك.

وأثبتت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم: الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.