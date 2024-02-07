بقدرة 160 ميچاوات: تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية على الشبكة العامة للكهرباء على تمام الساعة 19:05 من مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن دخول الوحدة على الشبكة الكهربائية «من شأنها أن تُضيف قدرة 160 ميچاوات للشبكة الكهربائية، وذلك بعد أن جرى الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة».

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وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة لبرمجة صيانة وحدات التوليد لضمان سير عملها بكفاءة عالية.