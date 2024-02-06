وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة يؤدي اليمين القانونية أمام «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

أدى وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة محمد علي زيدا قطوس، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام عمله، بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، بمقر المجلس في مدينة بنغازي والتي خُصِّصت لمناقشة عدد من المقترحات ومشاريع وتعديلات بعض القوانين.

- مجلس النواب يقر إنشاء «الهيئة العليا للحج والعمرة» وزيادة مرتبات أساتذة الجامعات

- تكالة يدعو عقيلة إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة

وقال بليحق في تصريح صحفي «في مستهل الجلسة أدى وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة محمد علي زيدان قطوس اليمين القانونية لمباشره مهام عمله، ثم ناقش المجلس عددًا من مشاريع القوانين والمقترحات».

وأقرمجلس النواب مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة في 14 نوفمبر 2023، لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء الهيئة في 12 ديسمبر الماضي.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (مجلس النواب)