مجلس النواب يقر إنشاء «الهيئة العليا للحج والعمرة» وزيادة مرتبات أساتذة الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس النواب مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة، كما صوَّت على مقترح زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وأحال مشروع قانون حماية اللغة العربية إلى اللجنة التشريعية، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة، وعدد من الأعضاء.

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وقال بليحق في تصريح صحفي عقب الجلسة «إن المجلس ناقش في جلسته اليوم مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة وعقب استيفاء مناقشته صوت المجلس على إقرار مشروع القانون بالإجماع مع الأخذ بملاحظات أعضاء مجلس النواب».

وأضاف بليحق أن المجلس ناقش أيضًا «مقترح قانون حماية اللغة العربية وقرر إحالته للجنة التشريعية لإبداء الرأي القانوني»، و«المقترح المقدم من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن زيادة نسبة التمييز مقابل الأداء بمرتبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتقني والبحث العلمي وصوت المجلس بالإجماع على المقترح وبذلك عُلِّقت الجلسة».

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. (مجلس النواب)