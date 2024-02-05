مجلس النواب يعلن زليتن مدينة منكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة برئاسة أسامة حماد بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وسبق هذا القرار مطالبات أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن بإعلانها منطقة منكوبة، وتأسيس صندوق لجبر الضرر للأهالي، مع تشكيل لجنة تتولى معرفة سبب مشكلة منسوب المياه الجوفية، فيما اقترح آخر إخلاء المنطقة وتوفير بدل إيجار منازل موقتة للسكان.

وقال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إنه يؤيد إعلان المدينة منطقة منكوبة، مشيرا إلى ضرورة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الوضع في المدينة، ثم تخصيص مبالغ لحل الأزمة

العرفي ينتقد صناديق إعادة الإعمار

وفي حين طالب عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي بتشكيل هيئة للأزمات والكوارث تنظر في أزمات المدن سواء زليتن أو المرج، منتقدا كثرة صناديق الإعمار التي «تجعل المناطق وكأنها دويلات».

وأضاف العرفي في حديثه خلال الجلسة، «صناديق الإعمار لم تصبح صناديق إعمار ولكن صناديق محاباة.. لن تدير شيئا.. تنشئ حدائق ومنتزهات ومدنا بأكملها لا تجد مياه شرب».

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وبخصوص أزمة زليتن، أكد ضرورة معرفة مصدر المياه الجوفية، لأن ما يقال إنها مياه عذبة، ويمكن الاستفادة منها في المشاريع بالمدينة.

ومن جانبه، اقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إنشاء ميزانية طوارئ لبلدية زليتن، وإعلانها مدينة منكوبة وفق القانون.