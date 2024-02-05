بالصور: خبراء مصريون لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب وصول فريق خبراء مصريين من شركة «أيكون المصرية» للاستشارات الهندسية إلى مدينة زليتن لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن، وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول العاجلة بما يخدم أهالي المدينة.

ورافق الوفد الهندسي المصري عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن عزالدين قويرب وذلك لمتابعة أعمال الوفد وتقديم التسهيلات كافة. وسبق أن بحث رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بزليتن مع فريق المكتب الإنجليزي وفريق الخبراء الليبيين.



وقُدم في الاجتماع عرض مرئي للتعريف بمشروع النهر الصناعي، وكمية إمدادات المياه عبر فتحات التغذية للمدن والمناطق الواقعة على طول المسارين، وفق بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. وجرى عرض ودراسة البيانات التي يمكن الاستفادة منها في تحليل أسباب حدوث هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الناجعة.

كارثة بيئية بسبب المياه الجوفية

وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

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والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.

خبراء مصريون من شركة «أيكون المصرية» للاستشارات الهندسية لدى وصولهم إلى مدينة زليتن، 5 فبراير 2024. (حكومة حماد)

خبراء مصريون من شركة «أيكون المصرية» للاستشارات الهندسية لدى وصولهم إلى مدينة زليتن، 5 فبراير 2024. (حكومة حماد)

خبراء مصريون من شركة «أيكون المصرية» للاستشارات الهندسية لدى وصولهم إلى مدينة زليتن، 5 فبراير 2024. (حكومة حماد)