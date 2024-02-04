الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، السبت، إن «الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة هي أبشع أشكال الإرهاب».



وحذَّر الدبيبة من «عواقب وخيمة للهجمات الإسرائيلية على الاستقرار العالمي» عندما ألقى كلمة أمام الاجتماع الذي يضم 42 عضوًا للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب في العاصمة السعودية الرياض. وطالب بالوقف الفوري للهجمات في غزة والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

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بينما استعرض الأمين العام للتحالف الجهود المبذولة لـ«رفع كفاءة التحالف، وتعزيز التعاون المشترك بين أعضائه، ليكون يدًا واحدة لضرب معاقل الإرهاب في كل الدول الأعضاء»، وكذلك «المبادرات المقترحة من التحالف وفق احتياجات الدول الأعضاء، وفتح صندوق المبادرين، لدعم المبادرات وضمان نجاحها».