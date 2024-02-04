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الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 07:56 مساء
الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»
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قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، السبت، إن «الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة هي أبشع أشكال الإرهاب».

وحذَّر الدبيبة من «عواقب وخيمة للهجمات الإسرائيلية على الاستقرار العالمي» عندما ألقى كلمة أمام الاجتماع الذي يضم 42 عضوًا للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب في العاصمة السعودية الرياض. وطالب بالوقف الفوري للهجمات في غزة والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

- الدبيبة يبحث «التعاون الدفاعي» مع السعودية 
- الدبيبة يشارك في اجتماع «التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب» بالرياض

بينما استعرض الأمين العام للتحالف الجهود المبذولة لـ«رفع كفاءة التحالف، وتعزيز التعاون المشترك بين أعضائه، ليكون يدًا واحدة لضرب معاقل الإرهاب في كل الدول الأعضاء»، وكذلك «المبادرات المقترحة من التحالف وفق احتياجات الدول الأعضاء، وفتح صندوق المبادرين، لدعم المبادرات وضمان نجاحها».

وأكد البيان الختامي للاجتماع إدانة الدول الأعضاء مجازر الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وضرورة توحيد الجهود في دول التحالف، لمكافحة الإرهاب بكل أنواعه.

الدبيبة التقى وزير الدفاع السعودي
والتقى الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود وناقشا التعاون العسكري بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في نهاية العام 2015 إنشاء المؤتمر الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمشاركة 34 دولة ومقره في الرياض. ومع زيادة المشاركات الجديدة في الائتلاف، وصل عدد الأعضاء إلى 42 عضوًا.

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