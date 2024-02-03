الدبيبة يشارك في اجتماع «التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب» بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مشاركة رئيسها عبدالحميد الدبيبة في أعمال اجتماع مجلس وزراء دفاع «دول التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب»، في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الاجتماع الذي عقد اليوم السبت حضره الدبيبة «بصفته وزير الدفاع»، مضيفة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان كان في استقبال رئيسها.

الاجتماع العسكري هو الثاني بعد نحو 6 سنوات من الأول

الاجتماع هو الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويناقش «طرق دعم محاربة الإرهاب، والجهود عبر شراكات استراتيجية تسهم في دحضه».

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وعقد الاجتماع الأول في نوفمبر من العام 2017 بالرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي قال وقتها «اليوم ترسل أكثر من 40 دولة إسلامية إشارة قوية جدًا بأنها سوف تعمل معًا وسوف تنسق بشكل وثيق جدًا لدعم جهود بعضها البعض سواء الجهود العسكرية أو الجانب المالي أو الجانب الاستخباراتي أو السياسي».

وجرى الإعلان عن تأسيس التحالف في ديسمبر من العام 2015 بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان. وضم 41 دولة بينها أفغانستان وأوغندا والإمارات وباكستان وتوغو والصومال ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن وتركيا وجزر القمر.

من مشاركة الدبيبة في اجتماع مجلس وزراء دفاع «دول التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب» بالرياض، 3 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)

من مشاركة الدبيبة في اجتماع مجلس وزراء دفاع «دول التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب» بالرياض، 3 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)