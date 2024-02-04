الدبيبة يبحث «التعاون الدفاعي» مع السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، السبت، «التعاون الدفاعي» مع المملكة العربية السعودية، بحسب بيان نشرته وكالة «واس».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة «بصفته وزير الدفاع» مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على هامش اجتماع مجلس وزراء دفاع «دول التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب»، في العاصمة السعودية الرياض.

الدبيبة يلتقي وزير الدفاع السعودي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اللقاء «استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وبحث التعاون الدفاعي، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية».

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وممثل السعودية لدى «التحالف الإسلامي العسـكري لمحاربـة الإرهـاب» اللواء الركن ظافر بن محمد الشهري.

وحضره من الجانب الليبي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار مجلس الوزراء إبراهيم الدبيبة.

وأفاد بيان لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على «فيسبوك»، بأن اللقاء ناقش «أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب ومكافحة الإرهاب».

ونقل البيان عن وزير الدفاع السعودية تأكيده «ضرورة تكثيف التشاور بين المملكة وليبيا في ملف محاربة الإرهاب، وفتح أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المختلفة، واستمرار عقد اللقاءات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات».

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وفي وقت سابق اليوم، شارك الدبيبة في فعاليات الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف، بمشاركة 42 دولة، رفقة معاون رئيس الأركان العامة صلاح الدين النمروش، وآمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين.

الدبيبة: الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإرهاب في أبشع صوره

وأكد الدبيبة، في كلمة له، جهود الليبيين في مكافحة الإرهاب، مشيدًا في هذا الصدد بـ«البطولة الملحمية في معارك البنيان المرصوص»، داعيا إلى ضرورة الإيقاف الفوري للحرب على غزة وإنهاء الجرائم بحق أهلها وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية لهم.

وقال الدبيبة إن «ما يقوم به الكيان المحتل إرهابًا في أبشع صوره وستكون تبعاته ثقيلة على الاستقرار العالمي»، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

واستعرض الأمين العام للتحالف الجهود المبذولة من «رفع كفاءة التحالف، وتعزيز التعاون المشترك بين أعضائه ليكون يدا واحدة لضرب معاقل الإرهاب في كل الدول الأعضاء»، وكذلك «المبادرات المقترحة من التحالف وفق احتياجات الدول الأعضاء، وفتح صندوق المبادرين لدعم المبادرات وضمان نجاحها».

وأكد البيان الختامي للاجتماع إدانة الدول الأعضاء لمجازر الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وضرورة توحيد الجهود في دول التحالف لمكافحة الإرهاب بكل أنواعه.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يلتقي وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض، السبت 3 يناير 2024 (واس)