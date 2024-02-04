تمهيدا لخصخصتها.. الدبيبة ينقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة تشجيع الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارا بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وفق قراره رقم (46) لسنة 2024، وذلك تمهيدا لخصخصتها وفق نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

والشركات المشمولة بالقرار الصادر في 24 يناير الماضي هي : شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

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ونص القرار على أن تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة «استكمال إجراءات الخصخصة» للشركات السبع.