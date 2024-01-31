عقيلة يؤكد لباتيلي ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التأكيد ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بحسب منشور للأخير عبر حسابه على موقع «إكس».

باتيلي يؤكد لعقيلة ضرورة مشاركة جميع القادة في الطاولة الخماسية

وقال باتيلي إن اللقاء الذي عقد في بنغازي ناقش تطورات العملية السياسية، حيث شدد على «ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار الذي اقترحه للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الجمود الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي».

وأوضح المبعوث الأممي أن عقيلة صالح عرض وجهة نظره بضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.

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بدوره شدد باتيلي على «ضرورة التوصل إلى حل شامل وتوافقي ينهي الفترة الانتقالية ويوفر الاستقرار على المدى الطويل».

اختتم المبعوث الأممي بقوله: «اتفقتُ أنا ورئيس البرلمان على تكثيف مشاوراتنا بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع مختلف الأطراف الرئيسية».

وفي وقت سابق اليوم، أفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، بأن عقيلة صالح قال خلال لقائه باتيلي إنه «من الممكن دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء»، لكنه حذر من أن «فتح باب الحوار من جديد بشأن القوانين الانتخابية سيعيدنا إلى المربع الأول»، مؤكدًا أيضا أن «القوانين الانتخابية صدرت وقابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها».